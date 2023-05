Gurman confirme les rumeurs d’augmentation de la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro

Selon les rumeurs, Apple augmenterait à nouveau la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro 2024, avec Mark Gurman de Bloomberg corroborant les rapports d’aujourd’hui dans sa newsletter hebdomadaire Power On, affirmant que les deux nouveaux modèles de la série Pro seront « quelques dixièmes de pouces en diagonale » plus grand que la gamme iPhone 14 Pro de génération actuelle.

Un prétendu modèle CAO du ‌iPhone 16‌ Pro Max a été transformé en rendu la semaine dernièrenous donnant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le nouvel iPhone plus grand par rapport au prochain iPhone 15 Pro, qui devrait être annoncé à l’automne.

Gurman dit qu’il est probable que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max passeront des tailles 6,1 pouces et 6,7 pouces de la série iPhone 14 Pro de « quelques dixièmes de pouce en diagonale », après une fuite affirmé sur les réseaux sociaux chinois que les nouveaux appareils mesureraient respectivement 6,3 pouces et 6,9 pouces.

Apple ne devrait pas dévoiler l’iPhone 16 avant l’automne de l’année prochaine, il y a donc de bonnes chances que les plans et les modifications de conception puissent changer d’ici là.

Nous ne savons pas encore grand-chose d’autre sur la série iPhone 16 étant donné que l’iPhone de nouvelle génération d’Apple, l’iPhone 15, n’a pas encore été annoncé.