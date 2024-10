Gurman : Apple estime que sa technologie d’IA a deux ans de retard sur ses concurrents

Certains employés d’Apple estiment que la technologie interne d’IA générative de l’entreprise qui alimente Apple Intelligence a plus de deux ans de retard sur les leaders du secteur, selon BloombergC’est Mark Gurman.



Écrivant dans son dernier Bulletin d’information sur la mise sous tensionles sources de Gurman au sein d’Apple lui disent que les propres études de l’entreprise suggèrent que ses prochaines fonctionnalités d’IA n’ont pas le « facteur wow » des technologies concurrentes actuellement proposées par Google, OpenAI et Meta.

Par exemple, des études internes chez Apple montreraient que ChatGPT d’OpenAI est 25 % plus précis que le nouveau Siri et peut répondre à 30 % de questions en plus. Bien entendu, Apple l’a déjà concédé, étant donné qu’une partie de sa stratégie comprend un partenariat avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans ses systèmes d’exploitation, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de bénéficier d’une plus grande assistance générative de l’IA s’ils le souhaitent.

Malgré le revers, Gurman note qu’Apple est dans la position unique de présider un vaste écosystème d’appareils étroitement intégrés, ce qui lui donne l’avantage de pouvoir déployer rapidement de nouvelles technologies dans sa gamme de produits. Cela pourrait s’avérer avantageux dans la mesure où l’entreprise s’efforce de combler l’écart entre l’IA et ses concurrents, et son historique de pénétration réussie de nouveaux marchés suggère que cela ne devrait pas être exclu.

La dernière série d’iPhone 16 d’Apple prend en charge Apple Intelligence, tout comme ses Mac et sa gamme d’iPad (à l’exception du modèle d’entrée de gamme) suite à l’annonce de l’iPad mini 7 de la semaine dernière. La première série de fonctionnalités d’IA devrait être déployée sur ces appareils la semaine prochaine.

Pendant ce temps, un nouvel iPhone SE 4 avec prise en charge d’Apple Intelligence devrait être lancé en mars, et un iPad d’entrée de gamme compatible avec l’IA devrait arriver plus tard dans la même année. De plus, Apple travaille à intégrer la technologie à Vision Pro, et étant donné que les résumés des notifications d’IA peuvent être transmis à l’Apple Watch, Gurman suggère que d’ici début 2026, « presque tous les appareils Apple dotés d’un écran » exécuteront Apple Intelligence.