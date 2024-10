Gurman : Apple devient plus intelligent avec iOS 18.2, plusieurs chatbots peuvent rejoindre ChatGPT

iOS 18.2 version bêta pour les développeurs lancé plus tôt cette semaine, et comme l’a noté le remarquable Apple Insider de Bloomberg, Marc Gurman Apple Intelligence fait un grand pas en avant avec cette version. Cette mise à jour, largement attendue en décembre, apportera une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment Genmoji, un générateur d’emojis alimenté par l’IA, Image Playground, une application créative d’édition d’images et des améliorations des outils d’écriture. En plus, Les utilisateurs d’iPhone 16 bénéficieront de l’intelligence visuelle, une fonctionnalité qui fournit des informations sur leur environnement. Gurman note que l’intégration avec ChatGPT d’OpenAI constitue un développement particulièrement important, permettant aux utilisateurs d’accéder à des services d’IA modernes. Même si Apple a pris du retard dans le domaine de l’IA, s’appuyant sur des chatbots tiers plutôt que de disposer de son propre système, cette intégration pourrait changer la donne. Cela offre enfin aux consommateurs le type de services d’IA modernes qu’ils réclament.

Apple travaillerait également sur intégrer Gemini de Google et potentiellement d’autres chatbots à l’avenir. Cela suggère qu’Apple Intelligence évolue vers une plateforme plus ouverte et plus polyvalente, permettant aux utilisateurs de choisir leur chatbot préféré. Le panneau de paramètres d’Apple Intelligence semble prendre en charge cela, avec des emplacements pour plusieurs chatbots.

La possibilité d’ajouter plusieurs chatbots à Apple Intelligence a des implications passionnantes pour l’avenir d’iOS. Imaginez avoir accès à une variété d’assistants IA, chacun avec ses propres atouts et spécialités, le tout au sein d’un seul appareil. Cela pourrait conduire à une expérience utilisateur plus personnalisée et plus polyvalente, les utilisateurs pouvant sélectionner le chatbot qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences.