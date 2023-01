Gurley nommé nouveau directeur général de la chambre de commerce de la région de St. Charles – Shaw Local

Debbie Gurley a été nommée nouvelle directrice exécutive de la chambre de commerce de la région de St. Charles après avoir été directrice exécutive par intérim de la chambre depuis septembre.

“Notre conseil a voté pour embaucher Debbie Gurley en tant que directrice exécutive permanente de la chambre”, a déclaré Laura Shaw, présidente du conseil d’administration de la chambre et éditrice du Kane County Chronicle, dans un communiqué de presse de la chambre St. Charles. « Sa longue expérience en affaires et son implication au sein de la chambre, y compris cinq ans de service en tant que membre du conseil d’administration de la chambre, donnent à Debbie une idée de l’histoire de la chambre et une nouvelle perspective pour nous mener avec succès vers l’avenir.

Gurley est le courtier en chef et l’agent immobilier de Miscella Real Estate à Batavia. Auparavant, elle a occupé le poste de vice-présidente du crédit-bail pour les entreprises de fabrication électronique et financières du Fortune 500.

“Je suis reconnaissant de l’opportunité de soutenir notre communauté et de servir de directeur exécutif de la chambre”, a déclaré Gurley dans le communiqué. « La Chambre de commerce de la région de Saint-Charles est une organisation dynamique et elle fait partie intégrante de ma vie professionnelle depuis de nombreuses années. J’ai hâte de travailler avec nos membres dans le but d’améliorer nos programmes, nos activités de sensibilisation, nos événements et nos services.

En 2014, Gurley a reçu le prix LEAP de la chambre de commerce de la région de St. Charles, qui reconnaît le leadership, l’excellence, la réussite et le professionnalisme. En 2018, elle a reçu le Chairman’s Award, qui récompense les efforts exceptionnels d’un membre du conseil d’administration.

Avant d’être nommé directeur général par intérim, Gurley avait présidé le conseil d’administration de la Chambre. Gurley a occupé le poste de présidente du marketing en 2019 et a fait partie du Women’s Business Council, notamment en tant que présidente.

Diplômé de l’Eastern Illinois University, Gurley est un spécialiste certifié en négociation et est certifié en réaménagement intérieur et en mise en valeur de la maison. Elle a également été désignée spécialiste principale de l’immobilier.