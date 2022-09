Gurley nommé directeur général par intérim de la chambre de commerce de la région de St. Charles – Shaw Local

Debbie Gurley, leader communautaire de longue date et membre de la chambre de commerce de la région de St. Charles, a été nommée directrice générale par intérim de la chambre de commerce de la région de St. Charles.

Gurley, qui siège au conseil d’administration de la Chambre depuis 2017, apporte plus de 35 ans d’expérience à la table. Elle a été courtier en chef et agent immobilier pour Miscella Real Estate pendant près de 14 ans, occupant auparavant le poste de vice-présidente du crédit-bail pour les sociétés de fabrication électronique et financières du Fortune 500, où elle a travaillé pendant deux décennies.

“Nous sommes ravis d’avoir Debbie dans ce rôle de leadership intérimaire”, a déclaré Laura Shaw, présidente du conseil d’administration de la Chambre et éditrice du Kane County Chronicle, dans un communiqué de presse de la Chambre St. Charles. “Sa vision, ses idées et son expérience sont idéales pour faire avancer notre chambre alors que nous recherchons notre prochain directeur général.”

Shaw, qui avait été vice-présidente sous Gurley, a été promue présidente pour combler son absence. L’avocat local et membre du conseil Josh Feagans a été élu nouveau vice-président.

L’enthousiasme de Gurley pour la Chambre de commerce de la région de St. Charles et ses membres n’est pas passé inaperçu. Elle a été récipiendaire du prix LEAP 2014, qui reconnaît le leadership, l’excellence, les réalisations et le professionnalisme. À peine quatre ans plus tard, elle a remporté le prix du président, qui récompense les efforts exceptionnels d’un membre du conseil d’administration.

“Je suis honoré de diriger la Chambre”, a déclaré Gurley dans le communiqué. « Mon objectif est de faire passer notre organisation du transactionnel au transformationnel. La chambre de commerce de la région de St. Charles me tient à cœur et je suis ravie d’aider nos membres et les organismes communautaires.

Diplômée de l’Eastern Illinois University, Gurley est une spécialiste certifiée de la négociation et est certifiée en design d’intérieur et en home staging. Elle a également été désignée spécialiste senior de l’immobilier.

Avant de devenir présidente du conseil d’administration, Gurley a été présidente du marketing en 2019 et membre du Women’s Business Council, notamment en tant que présidente.