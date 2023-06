Gurbachan Singh Randhawa quitte ses fonctions de président du comité de sélection de l’AFI

L’ancien athlète d’athlétisme Gurbachan Singh Randhawa a démissionné mardi de son poste de président du comité de sélection de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) après avoir occupé le poste pendant 18 ans.

Dans une lettre adressée au président de l’AFI, Adille Sumariwalla, Randhawa, qui a été le premier athlète d’athlétisme à recevoir le prix Arjuna en 1961, a déclaré qu’en raison des défis posés par l’âge, il lui était devenu difficile de consacrer son plein engagement à le travail.

« J’ai démissionné de mon poste de président du comité de sélection de la Fédération indienne d’athlétisme après avoir occupé ce poste pendant 18 ans. Mon âge avancé m’empêche de me donner à 100 % dans ce travail. Je pense que c’est le bon moment pour moi de passer les rênes à une personne plus jeune à un moment où l’athlétisme indien est à un stade très excitant de son évolution », a déclaré Randhawa dans un communiqué.

Randhawa était le porte-drapeau du contingent indien aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, où il a décroché la 5e position au 110 mètres haies. Il a remporté l’or au décathlon aux Jeux asiatiques de Jakarta en 1962 et s’est vu décerner le titre de meilleur athlète.

Après une période de 57 ans, la médaille olympique qui a échappé à Randhawa aux Jeux de Tokyo en 1964 a finalement été ramenée à la maison par Neeraj Chopra par coïncidence dans la ville de Tokyo.

« Je suis vraiment ravi que nous ayons maintenant deux médaillés aux Championnats du monde d’athlétisme à Anju Bobby George et Neeraj Chopra. La cerise sur le gâteau, bien sûr, est la médaille d’or des Jeux Olympiques de Neeraj Chopra à Tokyo 2020. Après un certain nombre de quasi-accidents, dont celui de mon amie feu Milkha Singh en 1960 et PT Usha en 1984, Neeraj Chopra a réalisé tous nos rêves.

L’athlétisme est dans mes veines depuis mon enfance et j’ai le privilège de pouvoir servir le sport à divers titres. Après avoir remporté la médaille d’or du décathlon aux Jeux asiatiques en 1962 et terminé cinquième du 110 m haies aux Jeux olympiques de 1964, où j’étais porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture », poursuit le communiqué.

Agé de 84 ans, il est associé à l’AFI (auparavant la Fédération indienne d’athlétisme amateur) depuis 63 ans en tant qu’athlète, entraîneur, observateur du gouvernement et président du comité de sélection.

« Je repense aux six décennies avec beaucoup de fierté et d’humilité au cours desquelles j’ai pu servir le sport d’athlétisme dans notre pays à divers titres », a déclaré Randhawa.

« Je suis fermement convaincu que la vision du Dr Lalit K Bhanot et des membres du bureau dirigés par Adille J Sumariwalla, Anju Bobby George et d’autres maintiendra l’athlétisme indien sur la voie d’un plus grand succès. J’ai hâte de voir Indian Athletics franchir de nombreuses autres étapes merveilleuses dans les années à venir », a-t-il ajouté.

