Gurbachan Singh Randhawa quitte ses fonctions de président du comité de sélection de l’AFI

L’ancien athlète d’athlétisme Gurbachan Singh Randhawa a démissionné mardi de son poste de président du comité de sélection de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI). Il a démissionné après avoir occupé le poste pendant 18 ans.

Dans une lettre adressée au président de l’AFI, Adille Sumariwalla, Randhawa, le prix Arjuna en 1961, a déclaré qu’en raison des défis posés par l’âge avancé, il lui était devenu difficile de se consacrer pleinement à son travail.

« J’ai démissionné de mon poste de président du comité de sélection de la Fédération indienne d’athlétisme après avoir occupé ce poste pendant 18 ans. Mon âge avancé m’empêche de me donner à 100 % dans ce travail. Je pense que c’est le bon moment pour moi de passer le relais à une personne plus jeune à un moment où l’athlétisme indien est à une étape très excitante de son évolution.

« Je suis vraiment ravi que nous ayons maintenant deux médaillés aux Championnats du monde d’athlétisme à Anju Bobby George et Neeraj Chopra. La cerise sur le gâteau, bien sûr, c’est la médaille d’or de Neeraj Chopra aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après plusieurs quasi-accidents, dont celui de mon amie feu Milkha Singh en 1960 et PT Usha en 1984, Neeraj Chopra a réalisé tous nos rêves se réaliser.

« Outre les succès de l’Inde aux Jeux asiatiques, aux Championnats d’Asie et aux Jeux d’Asie du Sud, nous avons également vu comment le solide programme junior, avec la Rencontre nationale inter-districts d’athlétisme junior comme une compétition fabuleuse au niveau d’entrée, a conduit à des succès dans compétitions par groupes d’âge aux niveaux asiatique et mondial. Il ne peut y avoir de meilleur moment pour que je fasse mes adieux », lit-on dans la lettre de Randhawa.

« L’athlétisme est dans mes veines depuis mon enfance et j’ai le privilège de pouvoir servir le sport à divers titres. Après avoir remporté la médaille d’or du décathlon aux Jeux asiatiques en 1962 et terminé cinquième du 110 m haies aux Jeux olympiques de 1964 où j’étais porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture,

« En fait, j’ai été associé à la Fédération indienne d’athlétisme (auparavant la Fédération indienne d’athlétisme amateur) pendant 63 ans en tant qu’athlète, entraîneur, observateur gouvernemental et président du comité de sélection. Je repense aux six décennies avec une grande fierté. et l’humilité que j’ai pu servir le sport d’athlétisme dans notre pays à divers titres. »

« Je tiens à souligner le soutien et les encouragements de toutes les personnes impliquées dans ma longue association avec la Fédération indienne d’athlétisme. Mes entraîneurs et mes contemporains viennent à l’esprit en premier. Je dois dire que j’ai eu la chance d’apprendre de chacun des athlètes que j’ai eu le privilège d’entraîner.

« Je suis immensément reconnaissant de la confiance dont ont fait preuve le Dr Lalit K Bhanot, M. Suresh Kalmadi et le Dr Adille J. Sumariwalla en me confiant la tâche importante de présider le comité de sélection. Je suis également redevable à mes collègues du comité de sélection pour leurs apports et leur coopération lors de mes manches.

« Je dois remercier les athlètes de m’avoir donné le plaisir de les choisir dans leurs parcours en tant qu’athlètes d’élite pour un certain nombre de compétitions internationales. Je pense l’avoir fait avec 100 % d’engagement et de diligence. Dernier point, mais non le moindre, je dois remercier de nombreux autres sympathisants du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Autorité des sports de l’Inde et mes amis dans les médias.

« Je suis fermement convaincu que la vision du Dr Lalit K Bhanot et des membres du bureau dirigés par Adille J Sumariwalla, Anju Bobby George et d’autres maintiendra l’athlétisme indien sur la voie d’un plus grand succès. J’ai hâte de voir Indian Athletics franchir de nombreuses autres étapes merveilleuses dans les années à venir », conclut la lettre.