‘Gunther’s Millions’ détaille l’histoire d’un chien qui a hérité de millions

Connaissez-vous l’histoire de “Les millions de Gunther”? Netflix publie une docu-série sur Gunther, le berger allemand qui aurait hérité de 400 millions de dollars d’une mystérieuse comtesse.

Au cours des trois dernières décennies, les richesses du chien ont été construites dans un vaste empire sur deux continents, comprenant des demeures luxueuses, un entourage glamour et même un groupe de musique pop. Mais comme tout bon chiot peut vous le dire, cela vaut toujours la peine de creuser un peu plus.

Regardez la bande-annonce ci-dessous pour voir ce que nous voulons dire :

Voici le synopsis complet :

Le multimillionnaire Gunther VI vit dans le luxe : il voyage dans des avions privés, mange des steaks dorés pour le dîner et s’entoure d’un entourage glamour de porte-parole et d’artistes. C’est aussi un berger allemand. Selon la légende, l’arrière-grand-père de Gunther appartenait à l’origine à une mystérieuse comtesse dont le fils est décédé tragiquement. N’ayant pas d’héritiers, la comtesse a légué sa fortune considérable à son chien bien-aimé et l’a confié à l’ami proche de son fils, un héritier pharmaceutique italien et aspirant impresario nommé Maurizio Mian. Au cours des 30 dernières années, Mian a construit un empire au nom de son patron canin, y compris des achats immobiliers glamour, des expériences sociales controversées et l’un des plus grands stratagèmes de fraude fiscale de tous les temps. C’est un conte de fées à la fois beau et bizarre, et naturellement, les questions ne manquent pas. Dans ce tourbillon d’une série documentaire d’investigation en quatre parties, les producteurs exécutifs Aurélien Leturgie et Emilie Dumay sillonnent le monde à la recherche de réponses, accèdent à des documents d’archives inédits et s’assoient pour des conversations intimes et parfois choquantes avec Mian et les reste des associés de longue date de Gunther dans l’espoir de comprendre la vérité compliquée derrière l’animal de compagnie le plus riche du monde.