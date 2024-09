Günther, Mercer Sign ; Bratt, Dunn, Werenski (21 septembre) – DobberHockey

Le club de hockey de l’Utah a assuré une grande partie de son avenir, en accord avec Dylan Guenther sur un contrat de huit ans avec un plafond salarial d’un peu plus de 7 millions de dollars. Ce montant annuel et cette durée servent de preuve que l’Utah croit vraiment en ce joueur de 21 ans sur le long terme après seulement 78 matchs dans la LNH. En acquérant également Mikhaïl Sergachev et son plafond salarial de 8,5 millions de dollars plus tôt cette intersaison, l’Utah montre également qu’il est prêt à concourir à un niveau sérieux d’une manière que les Coyotes ne pouvaient pas.

À sa deuxième saison dans la LNH, Guenther était déjà utilisé en avantage numérique. Son temps de jeu devrait également augmenter par rapport aux 16 minutes qu’il a jouées en moyenne en 2023-24, ce qui devrait lui permettre de poursuivre sur sa lancée de 18 buts et 35 points en 45 matchs (un rythme de 64 points en 82 matchs). Guenther devrait déjà être inscrit dans des ligues de gardiens de but, et il devrait également être une option de fin de ronde dans les ligues de taille standard à saison unique.

Un autre RFA a maintenant été signé, comme Dawson Mercer et les Devils ont accepté une prolongation de trois ans avec un plafond salarial de 4 millions de dollars. En termes de production, Mercer a fait un pas en arrière en 2023-24, terminant avec 20 buts et 33 points après une deuxième saison très prometteuse de 27 buts et 56 points la saison précédente.

Le temps de jeu global de Mercer et son temps en avantage numérique ont augmenté un peu en 2023-24, mais il n’avait tout simplement pas la même qualité de coéquipiers. Il n’a jamais été utilisé régulièrement sur la première ligne des Devils, et il semblait qu’il était utilisé dans un rôle de sixième ligne à certains moments en 2023-24. En conséquence, son taux de tirs est passé de 2,0 SOG/GP en 2022-23 à 1,6 SOG/GP en 2023-24. Un autre chiffre inquiétant est son total de passes décisives, car seulement six de ses 13 passes décisives étaient des passes décisives principales. Encore une fois, de meilleurs coéquipiers pourraient aider, ce qui améliorerait son pourcentage de tirs à 5 contre 5 relativement faible de 7,7 %. Mais jusqu’à présent dans sa jeune carrière, Mercer semble être le genre de joueur qui ne veut pas diriger le jeu par lui-même.

L’un des points positifs de Mercer est sa durabilité. En trois saisons dans la LNH, il n’a jamais manqué un seul match.

Un type de fantasy hockey qui semble être sous-utilisé (du moins selon mes observations) est la ligue d’enchères. C’est peut-être parce que les ligueurs de fantasy hockey qui veulent utiliser des montants en dollars choisissent souvent le format de ligue avec plafond salarial.

Aussi réalistes que soient les ligues à plafond salarial, les enchères ont l’avantage d’attribuer des valeurs en dollars aux joueurs en fonction de ce que les joueurs de la ligue sont prêts à payer. De plus, elles sont faciles à apprendre si vous avez déjà joué dans une ligue de fantasy baseball ou de fantasy football de type enchères.

L’inconvénient évident des enchères en direct est le temps qu’elles peuvent prendre. Mon ébauche d’enchères de fantasy baseball prend généralement environ trois heures, ce que ma femme n’apprécie généralement pas. C’est aussi une ébauche que vous ne pouvez tout simplement pas sélectionner automatiquement ; sinon, vous courez le risque d’avoir une liste déséquilibrée. CBS vous permet de sélectionner une « personnalité » d’enchère au cas où vous feriez une sélection automatique, mais je ne sais pas à quel point cet outil est efficace. Presque tous ceux que je connais qui prennent les fantasy sports au sérieux préféreraient de loin avoir le contrôle de choisir leurs propres joueurs.

En raison du temps spécifique et long nécessaire pour un repêchage aux enchères, j’aime le style de repêchage aux enchères lentes, que j’utilise dans l’une de mes ligues. Nous plaçons des enchères sur un tableau de messages, puis si une enchère tient 48 heures, le plus offrant remporte le joueur. En tant que membre de la ligue, je peux placer des enchères à mon rythme. En tant que commissaire, je n’ai pas à essayer d’arranger un repêchage qui corresponde à l’emploi du temps de chacun.

Yahoo est une option que vous pouvez envisager si vous souhaitez essayer une ligue d’enchères, et il propose même un projet de simulation de ce type. Ce n’est pas aussi populaire que ses ligues multi-catégories normales, mais c’est là si vous voulez essayer quelque chose de différent.

Voici les meilleurs joueurs que j’ai gagnés aux enchères et pourquoi je les ai ciblés. Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs joueurs de mon équipe, car il y a d’autres joueurs que j’ai également pu conserver. Ce que j’écris ne se concentre pas nécessairement sur la stratégie d’enchères, alors continuez à lire si vous êtes intéressé par ce que j’ai à dire sur le joueur dans un format sans enchères. Ce sont également des joueurs auxquels j’ai pensé plus que le joueur moyen, j’ai donc quelques choses à dire sur chacun d’eux.

Jesper Bratt

Dans cette ligue, nous avons une règle qui permet de faire une offre équivalente à n’importe quelle offre et de ne pas faire une offre supérieure d’au moins 10 % à la dernière offre si le joueur était sur votre liste la saison dernière. C’est ainsi que j’ai pu réengager Bratt, qui était facilement l’un des joueurs les plus chers de l’enchère.

Bratt a poursuivi son ascension vers la célébrité au hockey fantasy en 2023-24, terminant avec un sommet en carrière de 83 points pour sa première saison avec un point par match. Il a également obtenu une moyenne de trois tirs par match pour la première fois de sa carrière, un chiffre qui a été aidé par une augmentation du temps de jeu de près de deux minutes par match à 19:18 TOI. Il le fait également en jouant à l’aile droite, que je considère comme la plus superficielle des trois positions d’attaquant. Bratt est également une option suffisamment solide pour faire partie du récent Top 10 des ailiers droits Fantasy.

Ce que j’aime chez Bratt, c’est le fait qu’il devrait être assez constant par rapport à 2023-24. Son pourcentage de tir global de 10,9 % est un peu inférieur à sa moyenne en carrière, bien que son pourcentage de tir à 5 contre 5 de 10,7 % soit un peu plus élevé que la moyenne en carrière. Un pourcentage de passes décisives secondaires de 35,7 % signifie qu’il pourrait grimper un peu dans le département des passes décisives. Dans l’ensemble, une autre saison de chiffres de points par match semble assez réaliste.

Le New Jersey n’a pas été à la hauteur la saison dernière, il faudra donc une saison complète avec un top 6 et un jeu de puissance incluant Bratt, Jack Hughes, Nico Hischieret Timo Meier devrait aboutir à de solides totaux offensifs pour tous.

Vince Dunn

Je sais ce que tu vas dire. Le Kraken a signé Brandon Montour Montour a signé un contrat énorme (7 ans, 7,1 millions de dollars de plafond salarial), ce qui signifie que Montour va voler du temps de jeu en avantage numérique et d’autres départs en zone offensive à Dunn, réduisant ainsi sa valeur en fantasy. Eh bien, je vais contrer cela avec deux raisons pour lesquelles vous devriez toujours considérer Dunn.

Premièrement, le jeu de puissance à Seattle a été une distribution presque égale des première et deuxième unités. Au total, 11 joueurs ont reçu entre 40 et 60 pour cent du temps de jeu de puissance disponible du Kraken, aucun joueur n’ayant reçu plus de 60 pour cent. Dunn était le plus proche avec un pourcentage de PP de 58,3 en 2023-24. Le Kraken a changé d’entraîneur, passant de Dave Hakstol à Dan Bylsma, qui dirigeait un jeu de puissance très déséquilibré à Pittsburgh. Mais le Kraken n’a pas la puissance des étoiles que les Penguins avaient, donc il pourrait en être de même. En d’autres termes, pour citer le Guide de la fantaisieL’analyse de la situation Montour/Dunn : « Mais au final, la différence sera de quelques secondes par match… comme si l’un verrait 2:53 PPTOI tandis que l’autre verrait 2:49. »

De plus, Montour va évoluer dans une nouvelle équipe et un nouveau système. Certains joueurs ont besoin de temps pour s’adapter à ce nouveau système, ou dans certains cas, ils ne peuvent tout simplement pas s’adapter à leur nouvelle équipe. Ce que Brennan a dit dans un récent Ramblings sur le fait d’éviter de faire évoluer les joueurs dans de nouvelles équipes a du mérite (voir l’astuce n°3). Je ne dis pas que Montour sera un échec à Seattle, mais rien ne garantit qu’il aura le même niveau de succès qu’en Floride. En attendant, Dunn est connu, avec ses meilleures performances au cours des deux dernières saisons à Seattle en termes de production à forces égales et en avantage numérique. Il a trouvé le moyen de réussir dans une équipe qui a parfois eu du mal à marquer.

Zach Werenski

Soyons réalistes : le placard sera vide à Columbus cette saison. Malheureusement, nous connaissons en partie la raison. Le groupe d’attaquants est principalement composé d’attaquants du milieu de terrain (Sean Monahan, Boone Jenner) et un large éventail de jeunes qui pourraient être encore à une saison ou deux de leur percée (Adam Fantilli, Kent Johnson, Cole Sillinger, Kirill Marchenko). Pour cette raison, Werenski pourrait mener l’équipe au score.

J’ai récemment dressé le profil de Werenski dans un article de Ramblings où j’ai listé quelques joueurs trop bas classés sur Yahoo. Son rang de pré-saison Yahoo est 152, mais les drafters Yahoo se rendent compte qu’il est un peu bas avec un ADP de 115. Allez sur Fantrax, et Werenski a un ADP encore plus élevé de 61,76. J’ai énuméré quelques raisons pour lesquelles je pensais que Werenski était trop bas, mais le point principal que je voudrais souligner est que parmi les défenseurs qui ont joué au moins 40 matchs en 2023-24, seulement 11 avaient une moyenne de points par match supérieure à celle de Werenski (0,81 PTS/GP).

Son pourcentage de réussite aux tirs de 5,4 % semble un peu faible, il y a donc de la marge de progression au niveau des buts. Cependant, son pourcentage de passes décisives secondaires de 58,7 % est assez élevé, donc cette augmentation des buts pourrait être compensée par une diminution des passes décisives.

Werenski a finalement pu rester en bonne santé en 2023-24, jouant 70 matchs pour la première fois depuis 2018-19. Il a certainement mérité son titre de « Band-Aid Boy ». En fait, je sais qu’au moins une autre équipe de cette ligue s’est tenue à l’écart en raison de ses antécédents de blessures. Mais s’il parvient à rester en bonne santé, il pourrait connaître une grande année.

