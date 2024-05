Gunther et Nia Jax couronnés à Djeddah

Gunther et Nia Jax sont en route vers des opportunités de championnat du monde à SummerSlam après avoir remporté les tournois King et Queen of the Ring samedi en Arabie Saoudite. Gunther a survécu à Randy Orton pour remporter le tournoi masculin tandis que Jax a gratté grâce à un effort courageux de Lyra Valkyria.

Il y a eu beaucoup plus d’action au King and Queen of the Ring, dont quatre matchs de championnat. Un seul titre a changé de mains lors de l’événement, Liv Morgan poursuivant sa « tournée de vengeance » en utilisant une chaise en acier avant d’achever Becky Lynch pour remporter le championnat du monde féminin.

L’événement principal de la soirée a vu une autre sortie divertissante du champion américain Logan Paul. Paul a subi une défaite face au champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, dans un match champion contre champion avec seulement le titre de Rhodes en jeu.

CBS Sports était avec vous tout au long de l’événement avec des mises à jour en direct, des faits saillants et des notes au fur et à mesure que l’action se déroulait.

Résultats du Roi et de la Reine du Ring de la WWE :

Championnat féminin par équipe – Bianca Belair et Jade Cargill (c) contre Candice LeRae et Indi Hartwell (match de lancement) : La puissance de Cargill lui a permis de vaincre Hartwell pour commencer le match, mais le vent a tourné lorsque le genou de Belair a recommencé à lui causer des problèmes. LeRae en a profité avec un bloc de côtelette au genou alors que Hartwell engageait Belair. Les challengers ont continué à isoler Belair et à travailler sur le genou de Belair grâce à diverses frappes et prises. Hartwell a également pris un coup bas sur Cargill pour garder Belair loin du hot tag, mais Belair a réussi le tag quelques instants plus tard, permettant à Cargill de blitzer les deux adversaires. Un moment effrayant s’est produit lorsque Hartwell a tenu Cargill suspendu aux cordes et LeRae a tenté un saut de lune mais a atterri principalement sur la tête, même si LeRae allait apparemment bien. Belair est revenu peu de temps après, a attaqué le genou de LeRae et un DDT dans un suplex de cyclone océanique sur LeRae a gagné pour Belair et Cargill. Résultat : Bianca Belair et Jade Cargill battent. Candice LeRae et Indi Hartwell conserveront les titres

Championnat du monde féminin – Becky Lynch (c) contre Liv Morgan : Liv a obtenu un premier coup bon marché lors d’une pause d’arbitre. Un peu de bagarre autour du ring a suivi avant que Morgan ne puisse balayer Lynch de la corde du milieu. Morgan a gardé un peu d’élan, envoyant quelques coups de pied dans le coin et une grosse corde à linge. Liv a tenté plusieurs épingles au cours de cette séquence, gardant la pression sur Lynch autant qu’elle le pouvait avant de la mettre à la terre avec une clé de bras. Alors que Lynch semblait se frayer un chemin pour revenir dans le match, les deux femmes ont frappé des cordes à linge simultanément. Lynch a finalement commencé à rouler, faisant sortir Morgan du ring et frappant une corde à linge de plongée avant un dropkick plongeant depuis la corde du milieu pour une chute proche. Un briseur de code de Morgan a également conduit à une quasi-chute. Lynch a raté une tentative de plonger sur Morgan depuis la troisième corde, permettant à Morgan de frapper son propre dropkick et a presque mis le match de côté, mais Lynch a contré Oblivion. Quelques bagarres ont conduit Lynch à verrouiller un brassard, mais Morgan a contré dans les anneaux de Saturne. Après une lutte, Lynch a réussi à s’échapper et à enfermer le Dis-Arm-Her. Dominik Mysterio s’est ensuite dirigé vers le bord du ring, distrayant Lynch suffisamment longtemps pour permettre à Morgan de contrer le Manhandle Slam avec un autre briseur de code. Mysterio a glissé une chaise pour que Lynch l’utilise, ce qu’elle n’a pas fait, mais Mysterio a distrait l’arbitre, ce qui a conduit Morgan à frapper un DDT sur la chaise, puis à Oblivion pour remporter le titre. Une performance quelque peu bâclée des deux – en particulier de Lynch – par moments mais généralement un bon match. Résultat : Liv Morgan bat. Becky Lynch via pinfall pour remporter le titre. Catégorie B-

Championnat intercontinental – Sami Zayn (c) contre Chad Gable contre Bronson Reed : Reed a pris un départ rapide, se dirigeant directement vers les deux hommes avant que l’action ne se propage à l’extérieur et que Zayn ne plonge sur Reed. Zayn a continué son lancer en menant le combat contre Gable, culminant avec un coude debout depuis la corde du milieu. Reed est revenu dans le match, laissant tomber Zayn sur Gable dans une combinaison uranage/DDT inversé. L’élan a continué à osciller entre les trois hommes. Zayn a plongé par-dessus la corde supérieure sur les deux hommes et a inversé une chute de Reed Samoan en une bombe électrique depuis la corde du milieu. Reed est intervenu auprès de Zayn et Gable sur les cordes, ce qui l’a amené à bombarder Zayn et Gable dans un superplex. Gable a mis Zayn dans un verrou à la cheville, est passé à la même prise sur Reed, puis Zayn a attrapé Gable dans un verrou à la cheville. Zayn relâcha la prise alors que Reed chargeait, permettant à Zayn de frapper la bombe bleue sur Reed pour une chute proche. Reed a placé les deux hommes sur ses épaules pour un largage samoan, puis a effectué un plongeon suicide sur les deux.

Gable a frappé Zayn avec quelques suplex allemands alors que Zayn allait lancer un Helluva Kick sur Reed, Zayn s’est ensuite inversé et a frappé Gable avec le même avant que Reed n’essaye de suplexer allemand les deux hommes simultanément. Mais c’est Gable qui a accompli cet exploit quelques secondes plus tard. En dehors du ring, Otis a doublé Reed sur l’insistance de Gable. Gable a ensuite jeté Zayn hors du ring et a demandé à Otis de faire de même. Otis a refusé et Gable a commencé à le réprimander, lui donnant une poussée et une gifle. Gable a de nouveau soutenu Zayn et Otis a essayé de lui livrer la corde à linge mais Zayn a esquivé et Otis a frappé Gable. Avec Gable à terre, Zayn est entré sur le ring, a frappé un Helluva Kick sur Reed et a remporté le match. Un match important qui a continué à avancer, ce qui était le véritable objectif autre qu’Otis qui a coûté le match à Gable pour faire avancer cette histoire. Résultat : Sami Zayn bat. Chad Gable et Bronson Reed via pinfall pour conserver le titre. Catégorie B

Finale de la Reine du Ring – Lyra Valkyria contre Nia Jax : Jax a facilement repoussé une tentative d’enroulement de Valkyria, ainsi qu’une prise à pied tombant. Valkyria essayait d’utiliser sa vitesse et d’éviter la puissance de Jax, envoyant Jax à travers les cordes et en plongeant, bien que Jax n’ait pas quitté ses pieds et ait écrasé Valkyria contre le tablier du ring. Jax a finalement ralenti les choses et a laissé tomber un coude pour un compte de deux. Jax a continué à écraser Valkyria méthodiquement, mais Valkyria est brièvement revenue avec une série de frappes qui ont poussé Jax à genoux. Jax a pu récupérer et frapper un drop samoan. Valkyria s’est écartée d’une tentative de Jax de frapper l’Annihilator sur le tablier du ring, puis a frappé Jax avec un bouledogue sur le sol. De retour sur le ring, Valkyria a frappé une tornade DDT pour une chute proche. Jax a de nouveau frappé un drop samoan et est allé chercher un Annihilator, mais a été renversé des cordes dans un double piétinement de Valkyria suivi d’une chute de jambe dans le dos pour une autre chute proche. Valkyria a tenté de bombarder Jax depuis la deuxième corde, mais dans la lutte, Jax a réussi à lui tomber dessus avec un Annihilator modifié pour la victoire. C’était la bonne décision pour la reine de l’anneau, étant donné que Valkyria doit se connecter davantage avec les fans et que Jax peut courir avec la couronne comme élément clé de son personnage. De plus, ce fut une bonne performance pour les deux femmes, permettant à Valkyria de montrer plus de feu et d’en tirer davantage que ses autres matches du tournoi. Résultat : Nia Jax bat. Lyra Valkyria via pinfall pour devenir reine de l’anneau. Catégorie B

Finales du Roi du Ring – Gunther contre Randy Orton : Une lutte prolongée dans un collier et un coude a montré que le match se déroulerait probablement au rythme préféré d’Orton. Une autre lutte au col et au coude a suivi. Les deux hommes travaillaient le bras à tour de rôle. Orton s’est verrouillé dans un headlock latéral, a laissé tomber Gunther avec un tacle à l’épaule et a verrouillé un headlock latéral au sol, qu’il a tenu malgré les multiples tentatives de Gunther pour s’échapper. Alors que l’arbitre brisait la prise le long des cordes, Gunther a lancé un coup avant qu’un deuxième n’atterrisse, puis un troisième. Orton a rattrapé la quatrième tentative de coup et a tiré dans la main droite avant qu’un échange d’uppercuts européens ne se termine avec l’abandon de Gunther. Gunther a opté pour une powerbomb mais Orton a failli frapper un RKO sur le comptoir. Gunther a commencé à travailler le dos, enfonçant ses avant-bras dans la colonne vertébrale d’Orton.

Gunther a interrompu les tentatives de retour d’Orton en continuant à se concentrer sur le dos, y compris un gros claquement corporel. Les deux hommes ont eu du mal à se suplexer avant qu’Orton ne soit capable de faire le mouvement et d’essayer de revenir dans le bach, seulement pour prendre un avant-bras dans le dos et un coup dur à la poitrine. Gunther a attrapé les cordes pour éviter un power slam après qu’Orton ait commencé à lancer des frappes et des cordes à linge et a de nouveau pris le contrôle du match jusqu’à ce qu’Orton frappe le powerslam à la deuxième tentative. Orton a frappé le DDT suspendu et a tiré pour frapper le RKO. Gunther a repoussé Orton avant le RKO et a décroché un autre claquement de corps et un splash depuis la corde supérieure pour une chute proche. Gunther a tenté un deuxième splash mais Orton s’est écarté et a frappé un RKO. Avant qu’Orton ne puisse tenter un tombé, Gunther est sorti du ring. Orton a suivi Gunther à l’extérieur et l’a laissé tomber à deux reprises sur le bureau des commentaires, son corps s’échappant d’une tentative de bombe électrique avant de claquer Gunther sur le bureau pour la troisième fois. Gunther a coupé la charge d’Orton en lui donnant un coup de pied dans le genou alors qu’Orton tentait de réintégrer le ring. Quelques coups supplémentaires au genou ont permis à Gunther de verrouiller un demi-crabe. Après un crabe en seconde période de Gunther, Orton a explosé dans un RKO. Gunther a été expulsé à deux heures, attaquant ainsi le genou d’Orton. Gunther a ensuite verrouillé une épingle de crucifix pour remporter la victoire même si l’une des épaules d’Orton n’était pas près du tapis. La fin a été un peu bancale avec l’épaule d’Orton visiblement relevée tout au long de la broche (au point que l’équipe de commentateurs ne pouvait pas l’ignorer) mais sinon, c’était un match fantastique pour couronner un tournoi rempli de belle action. Résultat : Gunther déf. Randy Orton via pinfall pour devenir le roi du ring. Note : A-

Championnat incontesté de la WWE – Cody Rhodes (c) contre Logan Paul : Un peu de lutte en chaîne a fait avancer les choses tôt, Rhodes essayant de montrer qu’il pouvait simplement surpasser Paul, bien que Paul ait tenu bon avec quelques renversements. Après quelques bousculades, les deux hommes ont commencé à tirer devant un suplex frontal de Rhodes. Paul s’est mis en grand écart pour se cacher sous un cross-body de Rhodes, puis a emmené Rhodes au bord du ring où il l’a conduit dans les marches du ring. De retour sur le ring, Paul a donné des coups de poing dans le corps de Rhodes avant une overbomb pour une chute proche. Une autre chute proche est survenue après un moonsault debout de Paul. Rhodes a jeté Paul de la corde supérieure avec un coup de bras, mais Paul a continué à attaquer les côtes et l’abdomen de Rhodes. Rhodes a fracassé une bouteille Prime au visage de Paul avant qu’un « fan » ne mette la main sur Rhodes, ce qui a amené Rhodes à le traîner par-dessus le garde-corps. Alors que l’arbitre gérait la situation, un autre fan a donné à Paul des coups de poing américains, qu’il a ensuite utilisés pour frapper Rhodes dans les côtes.

Paul a été distrait en se disputant avec Michael Cole, permettant à Rhodes de voler du ring sur Paul et de frapper un Powerslam lorsqu’ils sont rentrés dans le ring. Rhodes a enfermé Paul dans un leglock en forme de quatre. Paul a brisé la prise en attrapant la corde après avoir crié : « Détends-toi, Cody, tu vas me casser la jambe. » Un Cody Cutter a remporté une autre victoire proche pour Rhodes. Paul a contré un vertebreaker de Rhodes et a frappé un Cross Rhodes mais Rhodes a été expulsé à deux. Après que l’action se soit propagée à l’extérieur du ring, Paul a tenté de frapper un pedigree sur le bureau des commentaires, mais Rhodes s’est échappé et a frappé un Cody Cutter sur la table. Après que Rhodes soit entré sur le ring, l’arbitre était sur le point de compter jusqu’à 10 mais Rhodes lui a dit d’arrêter le décompte et de le laisser gagner sur le ring. Cela a permis à Paul de récupérer et il a dirigé sa main droite vers le visage de Rhodes. Paul a posé Rhodes sur le bureau et s’est dirigé vers la troisième corde, faisant passer Rhodes à travers le bureau avec un splash de grenouille en surbrillance.

Paul a ramené Rhodes sur le ring pour un deuxième splash de grenouille, mais Rhodes a été expulsé à deux heures. Rhodes a frappé un vertebreaker pour ce qui aurait été la victoire, mais l’arbitre avait été éliminé après avoir été accidentellement écrasé dans le coin. Paul frappa Rhodes d’un coup bas. Paul a retiré les coups de poing américains, mais l’annonceur invité saoudien (un comédien et artiste) a attrapé le pied de Paul, permettant à Rhodes de finalement bloquer le coup de poing et de frapper Cross Rhodes pour la victoire. Nous n’avons plus besoin de parler des matchs de Paul comme s’il n’était pas un lutteur, il fait cela depuis assez longtemps et il est temps de le traiter comme n’importe qui d’autre sur la liste lorsque l’on discute de ses matchs. Ce qui est bien, c’est que ses matchs continuent d’être très bons. Rhodes peut évidemment plus que livrer sur le ring, ce qui signifie que le match a été très bon, sans pour autant surpasser Gunther contre Orton pour le match de la soirée. Résultat : Cody Rhodes bat. Logan Paul via pinfall pour conserver le titre. Note : B+