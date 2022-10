Gunther conserve son titre intercontinental après avoir battu Sheamus

Juste un jour avant WWE Extreme Rules, la promotion a diffusé un épisode parfaitement stratégique du vendredi soir de SmackDown le 7 octobre.

Le champion du monde et son challenger se sont affrontés dans la nuit. Logan Paul, le prochain adversaire du champion universel de la WWE, Roman Reigns, a cherché à faire bonne impression en se confrontant à la tête de table.

Ailleurs, Gunther et Sheamus ont de nouveau verrouillé les cornes pour le championnat intercontinental de la WWE. Cette nuit mettrait également en vedette Ricochet contre Solo Sikoa dans un affrontement de rivaux grandissants, avec Sami Zayn et The Usos à portée de main pour garder un œil sur les choses.

Avant Extreme Rules, il était également prévu que Liv Morgan, Ronda Rousey, Drew McIntyre et Karrion Kross feraient une apparition dans la série.

Attachez vos ceintures alors que nous sautons dans tous les moments forts de l’épisode à indice d’octane élevé de WWE SmackDown :

Segment d’ouverture: Roman Reigns et Logan Paul Face-off

L’épisode a été ouvert par Triple H accueillant les fans à la première de SmackDown. La nouvelle grande chose de la WWE, Logan Paul, a ensuite affronté son homologue Crown Jewel et le champion universel Roman Reigns. Logan a suscité encore plus de discorde à l’intérieur de The Bloodline et s’en est pris à eux. Paul Heyman est également entré dans la guerre des mots et a riposté à la sensation YouTube dans son propre style.

Match en simple : Solo Sikoa contre Ricochet

Solo Sikoa a été secoué par le rythme de Ricochet dans les premières étapes du combat. La Bloodline a récupéré et a remporté une autre victoire difficile en rattrapant son adversaire de haut vol avec le 450 Splash alors que Richochet sortait de la corde supérieure. Il a ensuite frappé avec le Spinning Solo pour assurer une victoire âprement disputée.

Zelina Vega et Legado del Fantasma lancent une attaque surprise sur Hit Row

Avant son match, Hit Row a été pris en embuscade par trois attaquants masqués qui l’ont laissé contusionné. Zelina Vega est alors entrée sur le ring avec les trois hommes masqués. Les assaillants se sont alors révélés et ce n’était autre que Santos Escobar de Legado del Fantasma, Joaquin Wilde et Cruz Del Toro. Ensemble, le quatuor a annoncé que SmackDown était le leur et qu’ils battraient quiconque se mettrait en travers de leur chemin.

Match par équipe : Raquel Rodriguez et Shotzi contre Sonya Deville et Xia Li

Raquel Rodriguez et Shotzi ne s’aiment pas vraiment mais ont formé une équipe formidable lors de leur rencontre par équipe à SmackDown. Le duo dynamique a vaincu les troupes perfides de Sonya Deville et Xia Li. Après qu’une précision sans faille de l’équipe d’étiquettes ait été utilisée pour maîtriser Li, Rodriguez a frappé Deville avec la Tejana Bomb pour assurer la victoire de son équipe.

Karrion Kross annihile Drew McIntyre devant Extreme Rules

Drew McIntyre a agressé Karrion Kross alors qu’il entrait, cherchant à le punir pour les attaques précédentes du Herald of Doomsday et de Scarlett. Cependant, le match était un match de sangle et après avoir noué les sangles, Kross a pris le contrôle et a de nouveau présenté The Scottish Warrior.

The Bloodline affronte New Day et Braun Strowman

Sami Zayn a tenté de garder le contrôle de Jey Uso, mais c’était futile. Il aboyait à plusieurs reprises à The Honorary Uce plutôt que de se concentrer sur le match. Après que Xavier Woods ait éliminé le duo de querelles, Braun Strowman a épinglé Jimmy Uso avant de le frapper avec un pied levé pour assurer la victoire.

Match pour le titre intercontinental de la WWE : Gunther contre Sheamus

Dans l’événement principal de la nuit, Sheamus et Gunther se sont effacés tout en envoyant The Brawling Brutes et Imperium à l’arrière. Les deux équipes sont venues et ont commencé à se battre après que The Celtic Warrior ait presque forcé The Ring General à taper sur un Cloverleaf.

Gunther a ensuite contré le Brogue Kick de Sheamus avec un shillelagh à la tête derrière le dos de l’arbitre, permettant à Gunther de conserver son titre en mettant Sheamus sur le tapis. La victoire donne au champion et à ses coéquipiers un avantage avant le difficile match par équipe à six de samedi entre The Brawling Brutes et Imperium aux WWE Extreme Rules.

