Gunnersaurus, mascotte d’Arsenal, est de retour – mais pas comme nous le connaissons.

Jerry Quy a joué le rôle pendant près de trois décennies, mais n’a pas été en mesure de s’entendre sur les conditions d’un nouvel accord.

Cela signifiait la fin de l’une des mascottes les plus connues du football car Arsenal a pris la décision de réduire les coûts, ce qui a vu plus de 50 employés perdre leur emploi.

Mais Gunnersaurus va maintenant revenir, bien qu’il soit rempli sur une base de rotation par diverses personnes au lieu d’un seul individu, rapporte le Sun.

«De retour à l’Emirates Stadium aujourd’hui», a tweeté Gunnersaurus avec une photo de lui-même au nord de Londres le mois dernier alors qu’il signalait son retour.

La décision de laisser partir Quy a été signifiée avec beaucoup de mécontentement alors que le fan de longue date Piers Morgan a exprimé sa déception.

L’Allemand Mesut Ozil a également proposé de subventionner son salaire afin de le ramener dans le giron.

Et en novembre, le fils de Quy, David, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer que son père ne jouerait plus le rôle et a exprimé sa colère face à la façon dont la situation se déroulait.