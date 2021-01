Gunnel Lindblom, une actrice suédoise qui a travaillé avec Ingmar Bergman dans ses premiers films classiques et sur des décennies de productions scéniques, est décédée dimanche à Brottby, en Suède, une petite communauté au nord de Stockholm. Elle avait 89 ans. Le décès a été annoncé par sa famille. Dans « Le septième sceau»(1957), portrait de Bergman d’un chevalier (joué par Max von Sydow) revenant des croisades pour trouver son village dévasté par la peste, Mme Lindblom était une fille muette anonyme. À la fin du film, son personnage parle enfin, annonçant bibliquement: «C’est fini». Dans «Wild Strawberries» (1957), sur un professeur âgé réfléchissant à la vie et à la solitude, elle était la belle et gentille sœur de l’homme dans les flashbacks du début du siècle. Dans « Le printemps vierge»(1960), le conte de Bergman sur le christianisme et la vengeance dans la Suède médiévale, Mme Lindblom était une jeune servante maussade, accidentellement enceinte, adorant Odin d’un riche propriétaire foncier (également jouée par M. von Sydow). Elle assiste au viol et au meurtre brutal de sa fille, sa maîtresse adolescente gâtée mais naïve.

La relation professionnelle de Mme Lindblom avec Bergman, décédée en 2007, s’est poursuivie et a évolué. Après «The Virgin Spring», elle est apparue dans deux parties de sa trilogie cinématographique sur la religion et la foi: Dans «Winter Light» (1963), son personnage était la femme d’un pêcheur déprimé; dans «The Silence» (1964), elle était une femme isolée avec sa sœur mourante dans un pays étranger inconnu. Une décennie plus tard, elle a eu un rôle de soutien dans «Scenes From a Marriage», la mini-série scandinave de Bergman, qui mettait en vedette Liv Ullmann et Erland Josephson et a été diffusée internationalement en tant que long métrage en 1974. Son personnage, Eva, est une collègue de travail attrayante de l’homme principal. L’un des sept crédits de réalisation de Mme Lindblom était «Paradistorg», un drame sur une escapade en famille. Lors de sa sortie aux États-Unis en 1978 sous le nom de «Summer Paradise», la critique de Janet Maslin dans le New York Times résumait les crises de la classe moyenne des personnages: «Les femmes sont seules, les hommes sont des faibles et les enfants grandissent. sans supervision adéquate. » Lorsque Bergman a réalisé «Ghost Sonata», la pièce moderniste d’August Strindberg en 1908, à Dramaten à Stockholm au tournant du millénaire, Mme Lindblom a été choisie pour incarner la Captain’s Wife, une belle femme qui devient une momie. Strindberg, bien qu’il soit mort en 1912, était peut-être la deuxième artiste suédoise la plus influente de sa carrière; pour récapituler, en fait, le premier crédit que certaines nécrologies européennes ont mentionné était sa performance titre dans une production de la BBC de 1965 de «Miss Julie» de Strindberg, son histoire de l’attirance d’une jeune femme riche pour un serviteur.

Mme Lindblom a reçu un Guldbagge honorifique, l’équivalent de l’Oscar de la Suède, pour l’œuvre de toute une vie en 2002.

Gunnel Martha Ingegard Lindblom est née le 18 décembre 1931 à Göteborg (Goteborg), en Suède, et a étudié le théâtre au théâtre municipal de Göteborg au début des années 1950. Elle fit ses débuts au cinéma dans «Karlek» de Gustaf Molander (le titre anglais était «Love»), un drame de 1952 sur un jeune prêtre, et collabora fréquemment avec Bergman au Malmo City Theatre, où il était devenu directeur artistique. Elle a eu une carrière théâtrale bien remplie pendant six décennies, notamment au Royal Dramatic Theatre de Stockholm, et a joué près de 60 rôles à l’écran – dont tante Julie dans «Hedda Gabler» (1993), la femme du professeur dans «Oncle Vanya» (1967) ) et l’ex-épouse d’un chorégraphe coupable dans «Brother Carl» de Susan Sontag (1971). Elle est apparue dans trois courts métrages récents (le dernier, «Bergman’s Reliquarium», en 2018) et a fait une apparition dans «The Inspector and the Sea», une série policière suédoise, en 2011. Mais son dernier écran très médiatisé rôle était dans la version cinématographique suédoise de «La fille au tatouage de dragon»(2009), basé sur le best-seller de Stieg Larsson. (Deux ans plus tard, une version américaine, mettant en vedette Daniel Craig et Rooney Mara, est sortie.)