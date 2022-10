Gunnar Jauch, de Spring Valley, nommé IVCC 21st Century Scholar – Shaw Local

Gunnar Jauch, de Spring Valley, a été nommé boursier du 21e siècle de la Fondation du Collège communautaire de la vallée de l’Illinois lors d’une cérémonie jeudi soir au Starved Rock Lodge.

Jauch a été honoré avec trois autres finalistes lors du 16e dîner annuel de la 21st Century Scholars Society.

Le fils d’Edward et Dana Jauch sera transféré à l’Université Belmont de Nashville l’automne prochain pour une double majeure en économie et finance et prévoit de rester à l’université pour poursuivre son programme conjoint JD/MBA de trois ans.

Participer à l’IVCC pendant deux ans « n’a pas seulement été l’une des meilleures décisions que j’ai prises, mais aussi l’une des plus importantes », a déclaré Jauch.

Dans son discours d’acceptation du prix de 3 000 $ pour la première place, Jauch a remercié l’entraîneur de basket-ball de l’IVCC Chris Herman et l’instructeur d’économie Rick Pretzsch pour leur mentorat. Cela l’a aidé à atteindre un 3.9 GPA.

Les finalistes recevant 1 500 $ chacun étaient :

Chloé Bruce, de La Salle. La fille de Tina Innis Bruce passera l’automne prochain à la majeure en anglais et prévoit poursuivre une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information.

Makayla Ritko, une étudiante 4.0 GPA de Lostant, sera transférée à la Northern Illinois University l’automne prochain pour poursuivre un baccalauréat en biologie. La fille de Tracy Ritko espère un jour enseigner la biologie.

Eric Lane, du Pérou, est un étudiant en agriculture qui sera transféré dans l’État de l’Illinois pour se spécialiser en agro-industrie ou en science des cultures / des sols. Après l’obtention de son diplôme, le fils de Dave et Lori Lane cultivera et travaillera dans l’industrie agricole.

Les lauréats du prix du mérite recevant 750 $ chacun étaient :

Natalie Orozco, de Mendota. La fille de Cruz et Valentina Orozco se spécialisera en marketing.

Haley Roalson, d’Ottawa. La fille de Brent Roalson et Tasha Roalson se spécialisera en biologie ou en affaires.

Pour être éligibles, les étudiants ont besoin d’un minimum de 3,5 GPA ainsi que d’une implication importante dans le collège et d’un service communautaire.

La 21st Century Scholars Society a été créée en 2007 pour honorer et récompenser les étudiants de deuxième année les plus prometteurs de l’IVCC. Il a accordé plus de 220 000 $ à 191 étudiants, dont 9 000 $ à six boursiers cette année.

La Société est actuellement composée de 36 membres qui contribuent chacun 500 $ par année.

Pour plus d’informations, contactez la directrice exécutive des relations communautaires et du développement Fran Brolley au 815-224-0466 ou fran_brolley@ivcc.edu.