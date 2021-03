Gunnar Beck de l’AfD: «  L’Allemagne était une petite société conservatrice ‘C’ jusqu’à ce que Merkel la transforme en ce cauchemar culturel marxiste  »

Les services de renseignement allemands exploiteront les téléphones et espionneront les membres de l’opposition Alternative für Deutschland, mais un haut responsable du parti dit que s’ils peuvent simplement faire entendre leur message, ils récolteront encore plus de voix.

L’annonce que les services de renseignement allemands ont désormais le feu vert légal pour surveiller les téléphones des membres du parti populiste Alternative für Deutschland (AfD) et pour espionner leurs activités n’a pas fait dérailler les ambitions politiques du parti pour les élections de cette année.

S’adressant exclusivement à RT, le membre senior de l’AfD et eurodéputé européen Gunnar Beck a admis que si la dernière décision faisait partie d’un «conflit épuisant» avec l’establishment, son parti était déterminé à surmonter les obstacles sur son chemin.

Mais l’avocat né à Düsseldorf n’a pas été surpris par la décision du Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), l’agence fédérale allemande de renseignement. Après tout, il y a tout juste un an, le chef du BfV, Thomas Haldenwang, a révélé que les services de renseignement surveilleraient la faction radicale du parti Der Flugel (The Wing) dans une répression étatique contre les extrémistes.

«Extrémisme de droite et terrorisme de droite», Haldenwang a déclaré à l’époque, «Sont actuellement le plus grand danger pour la démocratie en Allemagne.»

Cela a permis au BfV d’utiliser légalement les écoutes téléphoniques, les informateurs de la police et les espions pour surveiller les activités non seulement de l’élément radical, mais de tous les membres du plus grand parti d’opposition du pays, qui détient actuellement des sièges démocratiquement élus dans chacune des 16 régions allemandes. parlements.

Pour Beck, ce n’était qu’une question de temps avant que le BfV élargisse son champ d’action. «Ils ont annoncé il y a environ deux ans et demi qu’ils nous« observaient »,» il a dit.

«C’était juste après que l’AfD soit devenu le plus grand parti d’opposition du Bundestag allemand et que nous étions en haut dans les sondages d’opinion à l’époque. Mais maintenant, il semble qu’ayant constamment menacé, ils ont finalement décidé de le faire.

« Ils peuvent faire ce qu’ils veulent, même si c’est une grave invasion de leur vie personnelle.

Pour les Allemands épris d’intimité, même ceux sans affiliation politique déclarée, la décision du BfV a eu un effet dissuasif sur les libertés personnelles.

«Il s’agit d’une attaque massive contre la liberté d’expression», dit Beck, 55 ans.

«C’est une arme politique en Allemagne qui, en raison de la situation historique particulière du pays, semble se répercuter beaucoup plus fortement près de 80 ans après la guerre qu’immédiatement après ces années.

«L’Allemagne est une cible particulièrement facile pour cela et vous avez même nos propres politiciens qui disent: ‘Vous ne pouvez pas dire ça, c’est à cause de la guerre’ ou ‘c’est à cause de l’Holocauste’, donc en fait vous ne pouvez pas dis n’importe quoi.

«Le pays est dans un état de traumatisme ou maintenu dans un tel état à cause de la guerre. Cela a fait de l’Allemagne le chef de file de la plupart des tendances sociales dégénératives comme cette attaque contre la liberté personnelle.

«C’est devenu un Cavalier de l’Apocalypse.»

Avec les élections fédérales allemandes prévues à l’automne de cette année, le calendrier politique de la décision du BfV et l’étiquetage général de tous les membres de l’AfD comme une cause de préoccupation face à l’extrémisme pourraient être considérés comme une tentative cynique de l’establishment de salir les populistes.

Beck hausse les épaules «Extrême droite» », soulignant:« Si vous lisez notre programme de politique de parti, cela correspond à peu près à l’opinion dominante d’il y a à peine 20 ans.

«Vous devez vous rappeler que l’Allemagne était une petite société conservatrice« c »à bien des égards jusqu’à ce que Mme Merkel arrive et qu’elle la transforme en ce cauchemar culturel marxiste.

Il insiste sur le fait que l’AfD est sur la bonne voie en matière de politique et, tout en admettant que rien n’est gravé dans le marbre, est convaincue d’un fait.

«Nous avons des raisons de notre côté», a-t-il déclaré. «Et même si c’est un climat particulièrement hostile auquel nous sommes confrontés en Allemagne, nous devons être féroces pour l’attaquer.

«Ce dont je suis convaincu, c’est qu’il y a potentiellement beaucoup plus de personnes qui seraient d’accord avec nous si notre message passe.»

Le rôle que jouera le BfV dans les tentatives de l’AfD pour y parvenir n’est pas clair pour le moment. La question est cependant de savoir si les Allemands défendront l’utilisation d’espions et d’informateurs pour entraver une opposition démocratiquement élue.

Une chose est claire: malgré la montée en puissance du BfV, l’AfD reste ambitieuse et découragée.

