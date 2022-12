Gunna sera libéré de prison après avoir plaidé coupable dans un accord de plaidoyer d’Alford qui lui permet de maintenir son innocence.

Le mois prochain, le procès YSL Rico débutera à Atlanta. Young Thug, Gunna et deux douzaines d’autres affiliés à YSL ont été nommés dans un acte d’accusation de 56 chefs d’accusation plus tôt cette année. Depuis que l’affaire a été descellée, Young Thug et Gunna se sont vu refuser la mise en liberté sous caution à chaque étape du processus. Gunna, qui aurait été démis de ses fonctions, était toujours détenue derrière les barreaux.

Kim Kardashian a utilisé ses plateformes de médias sociaux pour faire pression pour une sortie mettant en lumière la situation.

Gunna sera libérée de prison après avoir plaidé Alford

Huit mois après s’être rendu à Gunna, il serait libéré de prison après avoir purgé sa peine. Gunna a plaidé coupable dans un plaidoyer d’Alford. Le plaidoyer lui permet de plaider coupable tout en maintenant son innocence. L’accord est similaire à plaider aucun contenu. L’accord a également eu lieu SANS qu’il ait à coopérer avec les autorités ou à participer au prochain procès YSL pour le moment. S’il est appelé, il doit témoigner mais peut utiliser son cinquième amendement.

“Bien que j’aie accepté de toujours dire la vérité, je tiens à ce qu’il soit parfaitement clair que je n’ai PAS fait de déclaration, que je n’ai PAS été interrogé, que je n’ai PAS coopéré, que je n’ai PAS accepté de témoigner ou d’être témoin pour ou contre une partie au procès. cas et n’ont absolument AUCUNE intention d’être impliqué dans le processus du procès de quelque manière que ce soit », a déclaré Gunna dans un communiqué.

Selon WSBTV, il a été condamné à 5 ans dont un en prison. La peine d’un an a été commuée en temps purgé. Les quatre ans restant à sa peine ont été suspendus et seront soumis à des conditions particulières, notamment jusqu’à 500 heures de travaux d’intérêt général.