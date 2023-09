Gunna revient sur scène avec un concert à guichets fermés à New York

Gunna a tenu son premier spectacle après sa prison à New York et a pris le temps de réaffirmer son soutien et sa loyauté envers Young Thug sur scène.

Alors que tous ses détracteurs annulent des concerts et constatent de faibles ventes d’albums, Gunna est toujours florissante. Ce week-end, il a fait son retour sur scène avec un spectacle à guichets fermés au Barclay’s Center de New York. Avant de monter sur scène, Flo Milli et DGA a réchauffé la foule. Dès que Gunna a touché la scène, des vidéos de lui en train de faire vibrer l’arène se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Cela fait plus de 2 ans qu’il n’a pas joué, ce qui a fait que des tubes comme « South to West » ont électrisé la foule comme si c’était la première fois qu’ils l’entendaient. Le rappeur d’Atlanta était soutenu par un groupe live qui s’est joint à plusieurs disques de son énorme setlist.

Pendant l’émission, Gunna a également exprimé son soutien à YSL Boss Young Thug. Thug est toujours derrière les barreaux en attendant son procès dans l’affaire YSL Rico. Il a interprété un set entier dédié à Thug tandis que « Free Jeffery » brillait en arrière-plan.

Selon Panneau d’affichage, Gunna a donné un aperçu de la vie après avoir accepté son plaidoyer d’Alford qui lui a rendu sa liberté mais avec controverse. Des images de style documentaire montraient la vie après la sortie et le rappeur étant conseillé sur ses prochaines étapes de carrière.

« Je ne pense pas que nous parlions », conseille une voix à Gunna au téléphone, « Nous mettons la musique. »

Après cela, une conversation avec sa mère est jouée, elle l’encourage à rester concentré malgré tout le bruit. C’est clairement ce qu’il a fait et ça a marché. Sa performance à New York est l’une des deux en soutien à son dernier album. Un cadeau et une malédiction. La prochaine étape aura lieu à Los Angeles le 28 septembre.