Gunna nie avoir dénoncé Lil Baby sur le nouveau single « Bread & Butter »

Gunna affirme qu’il ne rejette pas Lil Baby lors de sa première libération depuis qu’il a accepté un accord de plaidoyer dans l’affaire YSL Rico.

Depuis que Gunna a décidé de conclure un accord de plaidoyer avec Alford dans l’affaire YSL Rico, tout le monde a eu quelque chose à dire à ce sujet. Même si le plaidoyer d’Alford n’affecte personne d’autre et qu’il ne prendrait apparemment pas position dans le cas où les gens seraient toujours contrariés. Lil Boose a mené la charge d’appeler Gunna un rat et de souhaiter publiquement sa chute dans sa carrière. L’ancien collaborateur Lil Durk avait hâte de le traiter de rat alors qu’il était en presse pour vendre des disques. Pendant tout cela, Gunna est restée à l’écart des projecteurs et n’a jamais réagi. Vendredi, il a finalement sorti son premier single depuis sa sortie.

Son nouveau morceau « Bread and Butter » semble être une réponse à tous ceux qui ont son nom dans la bouche. C’est une piste très différente du banger de club habituel. Le drame est immédiatement apparu lors de la publication des enregistrements avec des détectives Internet affirmant qu’il avait appelé Lil Baby.

Vous b*tch-a** niggas m’ont eu comme sujet du chat Tu m’as allumé quand tu sais que tu es en affaires avec un rat Et le garçon qui est comme ton frère, personne n’en parle La ville le verrait bien si je devais énoncer un fait Tu baises toujours avec un * gga qui a fini d’avoir ton partenaire J’ai entendu ces négros parler, je ne les connaissais qu’à cause de Slatt Ces rappeurs ont besoin de plus de streams, j’ai entendu dire qu’il avait mis mon nom sur de la cire

Gunna est entré dans la section des commentaires sur Instagram pour révéler qu’il n’envoyait pas de coups à Lil Baby. Cependant, il n’a nié personne d’autre dont Internet a supposé qu’il parlait. Vous pouvez écouter la chanson ci-dessous et deviner qui il appelle.