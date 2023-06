Gunna lance un nouveau projet « un cadeau et une malédiction »

Gunna libère un cadeau et une malédiction tandis que Young Thug assemble le compte à rebours Hip-Hop Avengers To Tease Mysterious.

La nuit dernière, Gunna a libéré Un cadeau et une malédiction, son premier album depuis sa sortie sur son Alford Plea. Son single « bread & butter » testait clairement les eaux pour évaluer la réaction des fans à son retour. Les fans ont immédiatement été enthousiasmés par la nouvelle musique de Gunna, mais après avoir écouté, ils se sont demandé où était le luxueux Saison d’égouttement-pistes de style étaient. un cadeau et une malédiction a livré des airs classiques de Gunna que les fans voulaient et l’a débarrassé des allégations de mouchardage.

Gunna s’est également assuré de faire sauter tous ses ennemis sur l’album sur le morceau « paybach ». Le rappeur d’Atlanta a proclamé que personne dans ces rues ne le toucherait et en avait l’air assez sûr.

Sur « rodeo dr », il laisse même entendre qu’il a rendu des visites surprises à ceux qui l’ont traité de mouchard et de rat en public.

Si vous vous demandiez s’il y avait une mention de Jeffery alias Young Thug « ca $ h $ hit », c’est exactement là que vous trouverez les bars Jeffery gratuits.

Young Thug revient sur les réseaux sociaux et publie un code QR mystérieux avec compte à rebours, d’autres rappeurs suivent son exemple et republient l’image sur la couverture de l’album de Gunna

Étonnamment, sur la piste presque dès que Gunna a publié le lien vers son album, Young Thug est revenu sur les réseaux sociaux. Thugger a publié un seul code QR qui a conduit les fans à un mystérieux compte à rebours. Il n’y a pas eu de mise à jour officielle sur ce qui se passera à la fin du compte à rebours.

Fait intéressant, presque tous les amis et associés de Young Thugs ont affiché le code QR au lieu de l’album de Gunna. Metro Boomin’, Drake, Lil Durk et bien d’autres ont republié le compte à rebours. De plus, la légende des messages de Thugger et Metro Boomin indique « Business is Business ». Ce qui a laissé les fans se demander ce que cela pourrait signifier pour lui et Gunna à l’avenir.