Gunna annonce le concert ‘The Gift’ à New York et ‘The Curse’ à Los Angeles

Gunna revient sur scène pour ses premiers concerts après la prison en septembre avec des spectacles à Los Angeles et à New York.

Le mois dernier, Gunna a prouvé qu’il ne se cachait pas après avoir pris un Alford Plea et fait face aux allégations de mouchard sur son nouvel album. un Cadeau et malédiction a été libéré et les fans ont innocenté Gunna de tout acte répréhensible presque immédiatement. Malgré ses pairs comme Lil Durk, Boosie Badazz et d’autres calomniant le rappeur, son talent a montré ce qui le met de côté. De plus, l’album n’avait aucune fonctionnalité et a livré son premier top 10 avec « fukumean ».

La vidéo du single pousse son album vers de nouveaux sommets. L’album de Gunna est apparemment toujours en rotation tandis que les projets de son détracteur vont et viennent. Son single ne montre également aucun signe de ralentissement étant l’un des disques les plus écoutés de Spotify.

Pour maintenir l’élan, Gunna organise deux spectacles pour ses fans sur la côte est et la côte ouest. Le premier spectacle aura lieu à New York le 9 septembre. Ce spectacle sera intitulé à juste titre « The Gift ».

Le deuxième spectacle se déroulera dans un endroit ensoleillé pour les gens louches mieux connu sous le nom de Los Angeles. Quel meilleur endroit pour jouer « The Curse » que Los Angeles ? Le spectacle aura lieu le 28 septembre. Allez-vous vous arrêter pour voir Gunna se produire pour la première fois depuis plus de deux ans ?