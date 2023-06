Sur de Gunna Nouvel album, Un cadeau et une malédiction, le rappeur aborde les coups de feu tirés sur lui par la communauté Hip Hop suite à son coup de foudre inattendu sortie de prison.

L’album de 15 titres a été lancé vendredi sur les services de streaming musical. Internet a disséqué les paroles de Gunna qui confrontent son critiquesfidélité à Jeune voyouet effort de retour industrieux.

Le thème le plus poignant qui semble hanter le natif d’Atlanta est sa bataille avec l’étiquette de « vif d’or ». Il le suit dans les conversations sur les réseaux sociaux et auprès de ses pairs de l’industrie après avoir conclu un accord de plaidoyer.

Gunna – né Sergio Giavanni Kitchens – a conclu un accord avec les procureurs du YSL Affaire RICO en décembre. Beaucoup pensent qu’il a donné aux autorités des informations qui aideraient à faire condamner le fondateur de sa maison de disques et ami de longue date, Young Thug.

Sur la piste « Cash Sh-« , Gunna se réfère à Thugger comme son frère et les personnes qui le détestent. « Vous n ***** s’est cassé, l’énergie est faible, je m’en fiche vraiment / Sortez le baril, mec, libérez mon frère Jeffro / Retour aux affaires, c’est bien plus dinero » sur le morceau « Cash S—-. »

L’artiste ne pouvait pas être assez stupide pour se référer à l’argent illégal de la rue. Les fans supposent qu’il parle de l’argent que YSL Records et 300 Entertainment peuvent gagner en sortant de la musique.

Le rappeur « Drip Too Hard » et d’innombrables membres du label YSL ont été arrêtés en mai de l’année dernière et accusés de complot en vue de violer la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO, en se livrant à une série d’activités illégales pour acquérir des biens. et argent.

Gunna parle de Young Thug, les fans réagissent à Un cadeau et une malédiction

Il a exprimé combien la réalité de sa situation lui pesait. L’homme de 30 ans a avoué avoir sangloté dans sa cellule de prison en pensant à son ami, Young Thug, de son vrai nom Jeffrey Williams.

Il rappe, « Seulement j’ai pleuré, parce que ce sentiment pour mon frère King Slime/Et tu connais mon esprit, tu as regardé ce négro grandir/Je sais que tu entends les mensonges », sur la chanson « I Was Pensée ».

Les médias sociaux ont pesé avec des perspectives mitigées après avoir écouté le projet du rappeur.

Un utilisateur a tweeté: « Gunna est juste ce gars-là. Peu de gens peuvent discuter avec ce gars quand il s’agit de faire des chansons. Le pain et le beurre obtiennent des jeux illimités.

Un autre était d’accord avec son évaluation des capacités musicales du membre YSL :

« Pas pour rien » pain et beurre « la meilleure chanson 😂 Je déteste l’admettre mais ouais Gunna flow inégalé… juste dit donc tu es toujours comme putain en l’écoutant »

Quelqu’un d’autre a écrit malgré l’amour de la chanson, ses sentiments à propos de ses actions présumées demeurent.

« Gunna a craqué sur du pain et du beurre 👌 il est toujours un mouchard »

Certains auditeurs ne se souciaient pas du fait que le rappeur soit prétendument un rat.

« Idgaf ce que vous dites à propos de Gunna. Je joue de Bread and Butter.

Les fans ont immédiatement commencé à se demander ce que Young Thug pensait des paroles du rappeur « Top Off ». Ils n’ont pas eu à attendre trop longtemps car il a apparemment une réponse en préparation intitulée « Business is Business ».

La page IG de Slime a publié un lien vers un code QR qui dirige les téléspectateurs vers un site avec une fonction de compte à rebours se terminant dans 5 jours. Il semble que ce sera juste assez de temps pour que le projet de Gunna fasse des vagues et se classe sur Billboard.

Tout cela pourrait-il simplement être du marketing stratégique dans lequel Jeffrey et Sergio sont ensemble?

Si c’est le cas, YSL semble jouer aux échecs, pas aux dames.