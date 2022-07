Gunna a de nouveau refusé sa liaison dans l’affaire YSL Rico

Gunna s’est de nouveau vu refuser une caution dans l’affaire YSL RICO, les procureurs affirmant que des témoins avaient déjà été menacés avant le procès.

Depuis que l’acte d’accusation contre Young Thug et le label YSL a été descellé, c’est un pur chaos sur tous les fronts. D’une part, il y a plusieurs pages d’allégations contre Thug et 27 autres personnes. D’un autre côté, jusqu’à présent, tout ce que nous avons vu comme preuve, ce sont les paroles des chansons présentées par l’État.

Young Thug et son label 300 ont déclaré que les paroles n’étaient pas utilisées devant les tribunaux. Ils ont également souligné à quel point le racisme joue un rôle car aucun autre genre de musique n’est jamais confronté à ces défis en ce qui concerne leur art. Gunna est un autre membre d’YSL qui a été arrêté dans le cadre de l’affaire, principalement coupable par association. Beaucoup soupçonnaient que lorsque Gunna avait demandé la caution, il était peut-être la seule personne à en recevoir une, mais il a été refusé avec une date d’audience fixée à janvier 2023.

Gunna a refusé la caution pour la deuxième fois alors que les procureurs affirment que des témoins ont été menacés

Selon 11En vie, le lien de Gunna a de nouveau été refusé. Gunna ne fait face qu’à un seul chef de complot pour violer RICO, c’est-à-dire être membre d’un gang. Le refus intervient un jour après le New York Times Des témoins rapportés auraient déjà été menacés par Young Thug et ses associés YSL « à de nombreuses reprises ». Les témoins affirment craindre pour leur vie et pour leur famille s’ils témoignent. Pour l’instant, Gunna et Young Thug resteront derrière les barreaux jusqu’au début de leur procès en janvier.