Gunjan Sinha, vainqueur de Jhalak Dikhhla Jaa 10, s’ouvre en battant Rubina Dilaik, Nishant Bhat pour remporter le titre | Exclusif

L’émission de télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa saison 10, jugée par Madhuri Dixit, Nora Fatehi et Karan Johar, a créé un buzz dans le public. Après avoir battu les 16 célébrités et donné des performances effrayantes, Gunjan Sinha a remporté le titre de Jhalak Dikkhla Jaa 10. Elle a été jumelée avec Tejas Varma et a Sagar Bora comme mentor. Le joueur de 8 ans a donné une rude concurrence aux 6 finalistes – Rubina Dilaik, Faizal Shaik, Gashmeer Mahajani, Sriti Jha et Nishant Bhatt pour remporter le titre.

La gagnante de Jhalak Dikhlaa Jaa 10, Gunjan Sinha, dans une conversation exclusive avec DNA, a partagé son expérience de participation à l’émission de télé-réalité de danse, ses concurrents, sa passion pour la danse et ses projets futurs.

A la question, vous avez battu les plus grandes stars de la télévision et en êtes ressorti vainqueur ? Avez-vous tous les deux imaginé cela avant que votre nom ne soit annoncé comme gagnant ? elle a répondu: “Je n’ai jamais pensé que je deviendrais la gagnante, je pensais que je remporterais la deuxième position, puis un jour j’ai vu un rêve dans lequel je gagnais l’émission et j’ai dit à ma mère que j’allais gagner et j’ai obtenu le trophée ‘ Elle a ajouté : “Auparavant, je ne pensais même pas que je gagnerais ou qu’ils gagneraient, mais j’étais alors remplie d’enthousiasme à l’idée de gagner et j’ai obtenu le trophée.”





Dans la même interview, Gunjan a été interrogée sur sa plus grande concurrente autre qu’elle-même, à laquelle la gagnante de Jhalak Dikhhla Jaa 10 a déclaré : “Je sens que je suis ma plus grande concurrente, quand j’ai vu ma première performance, j’étais un peu déçue et j’ai toujours essayé de performer. mieux que mes performances précédentes.”

Lorsqu’on lui a demandé comment le spectacle l’avait améliorée en tant que personne, Gunjan a répondu: «J’ai reçu beaucoup d’amour et de bénédictions de la famille des couleurs et c’est pourquoi j’ai pu gagner ce trophée», elle a en outre remercié l’équipe des couleurs et aussi le public et a dit ‘ J’ai gagné uniquement grâce aux votes du public.’

Elle a ajouté: “Je pense que j’ai appris plus à Jhalak Dikhhla Jaa qu’à Dance Deewane, car je ne faisais que du hip-hop, mais ici, j’ai appris un certain nombre de formes de danse comme le Lavni, le Jazz, le Bihu, etc.”

Dance Dewaane et le gagnant de Jhalak Dikhla Jaa 10, interrogés sur la raison pour laquelle ils ont commencé à danser, ont déclaré: “Quand j’avais 5 ans, je commençais à danser dès que je voyais ou entendais une chanson jouée à la télévision et j’ai dit à mon père que je veux danser. Mon père n’a pas perdu de temps et m’a admis dans un cours de danse où j’ai rencontré mon premier professeur, monsieur Suresh grâce à qui j’ai atteint ce stade ‘

Gunjan a déclaré: «Je veux collaborer avec Madhuri madame, Jelo madame et Salman Khan» lorsqu’on lui a demandé avec qui elle aimerait partager la scène.

Enfin, lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà fait face à des critiques de son quartier pour la danse suivante, elle a affirmé : “Non, je n’ai jamais reçu de critiques, en fait, j’ai toujours été encouragée pour la danse, ce qui m’a donné plus d’enthousiasme et j’ai poussé mon père pour qu’il me mette en cours de danse dès que possible.”