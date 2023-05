Guneet Monga est magnifique en sari doré à Cannes 2023, pose avec le ministre de l’Union, le Dr L Murugan, et l’acteur Kangabam

Mercredi, le producteur oscarisé Guneet Monga a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes 2023 dans un magnifique sari doré. Elle était magnifique en posant avec le ministre d’État de l’Union pour l’information et la radiodiffusion, le Dr L Murugan, et l’acteur manipuri Kangabam Tomba.

Le Dr L Murugan dirige la délégation indienne au festival de Cannes cette année. Partageant les photos, la productrice a exprimé sa gratitude et a remercié la délégation de lui avoir donné l’opportunité de représenter l’Inde sur la scène mondiale. Laissant tomber les photos, elle a écrit: «Tellement ravie d’être au Festival de Cannes 2023 en tant que membre de la délégation du gouvernement indien. L’Inde est maintenant sur la scène mondiale du cinéma mondial, et c’est un honneur de faire partie de cette occasion capitale.





Elle a en outre mentionné: «Je veux prendre un moment pour exprimer ma gratitude au gouvernement indien et à la FICCI pour m’avoir offert cette incroyable opportunité de représenter notre pays sur cette scène mondiale. C’est super d’être de retour à Cannes. J’aime l’énergie du festival et simplement marcher dans la rue, rencontrer des amis de la fraternité et célébrer le cinéma.

« Cela me fait gonfler le cœur de fierté de voir le cinéma indien être chéri sur la scène mondiale lors d’un prestigieux festival du film comme Cannes. Pouvoir célébrer la puissance du cinéma indien et témoigner de sa capacité à rassembler les gens n’est rien de moins qu’un spectacle. #IndiaAtCannes », a-t-elle conclu.

Le producteur Guneet Monga et le réalisateur Kartiki Gonsalves ont rendu l’Inde fière lorsque leur film The Elephant Whisperers a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire à la 95e cérémonie des Oscars. The Elephant Whisperers est un documentaire qui se concentre sur un couple tribal – Bomman et Bellie – et leur lien avec un éléphanteau blessé qu’ils élèvent. Le film a été tourné sur cinq ans et est sorti acclamé sur Netflix l’année dernière. Il a remporté l’Oscar dans la catégorie Meilleur court métrage documentaire.

