Ilkay Gündogan a déclaré que Barcelone doit faire preuve de plus d’émotion et de colère s’il veut participer aux plus grands matchs après avoir perdu samedi. Le classique 2-1 contre le Real Madrid au Stade Olympique.

Le Barça a pris l’avantage en première mi-temps grâce à Gündogan, mais un doublé de Jude Bellingham après la pause, dont le but vainqueur à la 92e minute, a permis à Madrid de revenir en tête de la Liga, à égalité de points avec Gérone et quatre d’avance sur le classement. Blaugrana.

Gündogan a déclaré que la manière dont le Barça a réagi à la défaite a mis en évidence les problèmes auxquels il sera confronté s’il veut concourir pour le titre cette saison.

“Je dois être honnête, pas autant que je le souhaiterais parce que je ne veux pas dire quelque chose de mal, mais j’étais dans le vestiaire et bien sûr les gens sont déçus”, a déclaré le milieu de terrain allemand à LaLiga TV.

“Mais surtout après un si gros match et un résultat si inutile, je souhaite plus de frustration, plus de colère et plus de déception. C’est un peu le problème.

“Il doit y avoir plus d’émotion, surtout quand vous perdez et quand vous savez que vous pouvez mieux performer, faire mieux dans certaines situations et que vous ne réagissez tout simplement pas.

“En fin de compte, cela se transfère sur le terrain. Nous devons faire un grand pas en avant, car sinon le Real Madrid ou même Gérone vont s’enfuir. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce type de match ou pour laisser un écart créé.

Gündogan, 33 ans, a rejoint le Barça en tant qu’agent libre cet été en provenance de Manchester City après avoir remporté le triplé avec l’équipe de Premier League.

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernández, voulait le faire venir pour ajouter de la créativité dans le dernier tiers, mais aussi pour son expérience, et il admet qu’il a un rôle important à jouer pour aider l’équipe à se remettre de sa défaite contre Madrid.

“J’ai aussi une responsabilité pour moi, en tant que joueur plus expérimenté, de ne pas permettre à l’équipe de laisser les choses se produire”, a-t-il ajouté. “Non, nous avons besoin de résistance.”

Défaite en Le classique C’était le premier du Barça toutes compétitions confondues cette saison, même si les nuls contre Getafe, Majorque et Grenade lui ont permis d’entamer le week-end à la troisième place du classement, derrière Madrid et Gérone.

Le but de Gündogan avait donné au Barça une avance méritée à la pause. Mais après que Fermín López et Iñigo Martínez aient touché le bois pour l’équipe locale, les 12e et 13e buts de Bellingham au cours d’une saison spectaculaire ont aidé Les Blancos renverser la situation.

Xavi a estimé que le résultat était une réflexion injuste sur le jeu.

“Le résumé du match est très simple”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match. “Nous avons eu 60 très bonnes minutes et avons marqué un but. Madrid a eu 20 bonnes minutes et a marqué deux fois.

“Mais c’est ça le football, si tu ne marques pas le deuxième… Il nous en faut cinq ou six.” [chances] marquer un but. Avec trois, ils en marquent deux. C’est le football et c’est Madrid.”