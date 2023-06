Gundogan, le héros final de Man City, espère que Guardiola restera

Pep Guardiola dit qu’il garde espoir qu’Ilkay Gundogan prolonge son séjour à Manchester City après sa performance d’homme du match en finale de la FA Cup.

Gundogan a marqué deux fois contre Manchester United à Wembley, le premier après seulement 12 secondes, pour offrir à City une victoire 2-1.

Le contrat du milieu de terrain au stade Etihad doit expirer cet été, mais Guardiola veut qu’il reste.

« Il sait ce que je pense », a déclaré Guardiola.

« Peut-être que certains d’entre vous le savent, nous sommes voisins, nous habitons au même étage donc depuis de nombreuses années c’est un ami proche.

« Il joue de manière exceptionnelle. J’espère que nous pourrons bien finir. [Director of football] Txiki [Begiristain] travaille [on the contract]. La saison qu’il a faite est exceptionnelle. »

Après avoir remporté la FA Cup, City n’est qu’à 90 minutes de terminer le triplé.

S’ils battent l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions à Istanbul samedi, ils imiteront un exploit réalisé une seule fois auparavant dans le football anglais – par United en 1999 – et Guardiola a rappelé à ses joueurs qu’ils n’auront peut-être jamais une meilleure chance d’écrire eux-mêmes dans le livre des records.

« Encore un, ils sentent que nous sommes dans une position dans laquelle nous ne serons probablement plus jamais », a déclaré Guardiola.

« Maintenant, deux jours de congé, puis nous avons trois ou quatre séances d’entraînement, nous nous préparons pour Milan, trois jours pour le regarder et y aller pour essayer.

« Nous devons gagner la Ligue des champions pour être reconnus comme l’équipe mérite d’être. Cela a été incroyable, mais nous devons le gagner. »