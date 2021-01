Ilkay Gundogan a affirmé que Manchester City avait trouvé son «rythme» après avoir pris d’assaut le sommet de façon inquiétante.

Gundogan est resté bloqué deux fois en première période alors que les hommes de Pep Guardiola ont écrasé l’humble West Brom avec un affichage scintillant.

C’était la 11e victoire consécutive de City toutes compétitions confondues et sa septième consécutive en Premier League.

La victoire a fait tomber les voisins de Manchester United, mais le club d’Old Trafford peut reprendre la première place mercredi soir s’il bat Sheffield United.

Gundogan, qui a été poussé à l’avant, compte désormais sept buts en huit matches de championnat pour mener City sans le duo vedette absent de Sergio Aguero et Kevin De Bruyne.

Gundogan a déclaré: «Tout le monde va bien – surtout ces dernières semaines.

«Nous avons besoin de ce rythme et de ces qualités pour maintenir notre niveau et ensuite nous allons remporter encore plus de victoires.

«Nous faisons tous de notre mieux.