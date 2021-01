WEST BROMWICH – Pas de Kevin De Bruyne, pas de problème. Même sans leur brillant milieu de terrain, Manchester City est revenu en tête du classement de la Premier League avec une victoire 5-0 sur West Bromwich Albion.

La quête de City pour remporter un troisième titre en quatre ans peut dépendre de la façon dont ils font face sans De Bruyne, qui a commencé une cure de désintoxication pour la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie la semaine dernière contre Aston Villa, pour les quatre à six prochaines semaines. L’équipe de Pep Guardiola a pris un bon départ dans la vie sans le Belge, mais elle devra faire face à des tests plus sévères que celui-ci avant le retour de son milieu de terrain vedette et créateur en chef.

Après une 13e défaite de la saison, West Brom est maintenant à six points de la sécurité, mais Sam Allardyce, qui a fait ses débuts à Robert Snodgrass, a été dans des situations comme celle-ci suffisamment de fois pour savoir que ce ne sont pas des matchs contre les meilleures équipes qui décident si ou pas vous descendez. Fulham, également dans les lieux de relégation, visite ici samedi – un match incontournable si Allardyce veut réussir une autre grande évasion.

Après avoir balayé West Brom pour remporter 11 victoires consécutives, City imaginera ses chances de faire de même à Sheffield United samedi, mais c’est en février qu’ils ressentiront vraiment la tension d’avoir leur meilleur joueur sur la touche. Après avoir commencé le mois par un voyage à Burnley, ils affronteront ensuite Liverpool, Tottenham et Arsenal trois week-ends consécutifs. Guardiola espère que De Bruyne sera de retour pour la visite de Manchester United au stade Etihad le 6 mars, mais ce n’est pas une garantie.

Guardiola est déjà venu ici. Une série de licenciements pour blessure en 2018-19 signifie que De Bruyne n’a pu faire que 19 matches de championnat, mais cela n’a pas empêché City de remporter la Premier League, la FA Cup et la League Cup pour enregistrer le premier triplé national du football anglais. Ce sort sera plus facile à gérer si Ilkay Gundogan, jouant plus en avant qu’il ne le ferait normalement, pouvait rester dans la forme de sa vie.

L’Allemand a marqué deux fois dans les 30 premières minutes aux Hawthorns pour marquer sept buts lors de ses huit derniers matchs de championnat. Il a marqué dans trois matchs de championnat consécutifs pour la première fois depuis son déménagement en Angleterre en 2016 et a déjà établi un sommet en carrière en buts pour une saison (sept), bien que ce ne soit qu’à mi-chemin.

« Il a ce parfum », a déclaré Guardiola.

« Parfois, il joue en tant que milieu de terrain ou en arrière, mais quand il joue près de la surface, il a ce parfum pour faire ces bons coups dans la surface et la qualité avec le ballon, il est toujours là.

Il est capable de prendre une touche, de ralentir, de prendre une seconde pour composer et terminer. Nous sommes ravis de ce qu’il fait. Parfois, dans le football, il faut marquer des buts pour obtenir la reconnaissance, mais ça va. «

Ilkay Gundogan a été en feu pour City, son doublé portant son total à sept buts lors de ses huit derniers matchs. Getty

C’était révélateur qu’avec le match déjà gagné au début de la seconde période, Gundogan était le premier à sortir. Avec De Bruyne déjà absent, Guardiola ne peut pas se permettre une autre blessure à un milieu de terrain clé.

« Évidemment, Kevin est un gros raté pour nous, mais nous avons des joueurs qui auront plus de temps de jeu et nous avons besoin de tout le monde parce que chacun nous donne une qualité différente dont nous avons besoin pour continuer », a déclaré Gundogan par la suite.

« Je joue un rôle un peu plus offensif, si j’en ai l’opportunité près de la surface, j’essaie de prendre les bonnes décisions. J’ai juste essayé de faire de mon mieux. Je suis juste dans les bons espaces au bon moment . «

Le premier de la soirée de Gundogan a été balayé du bord du penalty et a incité Allardyce à crier à ses joueurs: « Vous regardez le ballon. » Cela ne semblait pas faire de bien et à la mi-temps, ils avaient vu City marquer quatre fois. En fait, Allardyce était tellement déçu de l’effort de son équipe qu’il a gardé l’équipe enfermée dans le vestiaire pendant plus d’une heure après le coup de sifflet final.

Allardyce était particulièrement contrarié par le deuxième but, recroquevillé dans le coin supérieur par Joao Cancelo après que Bernardo Silva ait été signalé hors-jeu dans la préparation. Les défenseurs de West Brom semblaient s’être arrêtés lorsque le ballon est entré, mais VAR Craig Pawson a décidé que Silva était en jeu et que le but devait rester.





« Nous ne blâmons aucune décision », a déclaré Snodgrass.

« C’est difficile à prendre. Une fois que vous y avez repensé, c’était le retard dans la montée du drapeau – c’était une décision difficile.

C’est juste une des choses qui ont mal tourné. Ce soir, nous n’essaierons pas de blâmer tout le monde. Pas de cachette en Premier League, ces meilleurs garçons vous punissent. «

Après que Riyad Mahrez ait obtenu le quatrième juste avant la mi-temps, Raheem Sterling en a ajouté un cinquième peu de temps après la pause, et malgré l’insistance de Guardiola sur le fait que son équipe a du mal à marquer des buts, ils en ont maintenant 36 en saison de championnat – le même que Manchester. United et juste un de moins que les meilleurs buteurs de Liverpool. À l’autre bout, City a gardé une autre feuille blanche pour en faire 11 en 19 matchs cette saison et n’a maintenant concédé qu’une seule fois au cours des 10 dernières heures et demie de la ligue. Même sans De Bruyne et Sergio Aguero, City vole.

« Nous créons plus d’occasions et en concédons peu et l’équipe est là », a déclaré Guardiola.

« Peu importe qui joue. C’est un bon résultat et maintenant nous nous reposons un peu et nous préparons pour Sheffield United. »