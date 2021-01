Ilkay Gundogan a passé les quatre premières années de sa carrière à Manchester City principalement en tant que milieu de terrain auxiliaire.

À sa cinquième saison, il est le meilleur buteur de l’équipe.

L’une des statistiques les plus curieuses d’une Premier League anglaise qui refuse de suivre le scénario voit Gundogan, un joueur avec un record de buts auparavant ho-hum comme le meilleur buteur de la division des tours 10 à 20, avec sept buts à ses huit derniers. Jeux.

Tap-ins, hurlements à longue portée dans le coin supérieur, tirs dans le virage à l’intérieur de la boîte et même une fonction de pénalité dans sa bobine de faits saillants. Il semble qu’il n’y a rien que l’international allemand ne puisse faire devant le but.

C’est tout aussi bien, puisque les deux attaquants seniors de City, Sergio Aguero et Gabriel Jesus, n’ont marqué que deux buts en championnat cette saison.

Nous ne pouvons pas nier qu’il a un sens particulier dans sa finition, a déclaré vendredi le manager de Manchester City, Pep Guardiola, à propos de Gundogan. C’est une qualité en soi.

Il y a des joueurs qui, je ne sais pas pourquoi, sont devant le gardien et pourraient prendre un café et même avec ça le temps de faire une bonne finition. Et puis les autres, ils deviennent nerveux et ne sont pas de bons finisseurs.

Ce n’est pas la première fois que les buts d’un milieu de terrain box-to-box ont conduit Citys à remporter un titre de Premier League.

Au cours de la saison 2013-14, Yaya Touré a produit une rafale de scores sortant de nulle part, marquant 20 en 35 matchs pour inspirer l’équipe de Manuel Pellegrini. Alors que Touré concernait en grande partie des courses puissantes depuis des coups de pied arrêtés profonds et convertissants, six de ses buts étaient des pénalités et quatre des coups francs, Gundogan a maîtrisé l’art de chronométrer sa course vers ou dans la surface de réparation.

Tout comme contre West Bromwich Albion mardi, quand il a produit deux finitions expertes de l’intérieur de la zone qui ont laissé le gardien Sam Johnstone enraciné sur place. Choisissant ses moments, Gundogan s’est tellement éloigné de sa position de milieu de terrain qu’il a parfois eu l’impression d’être un faux neuf.

Il n’y a pas vraiment de secret, a déclaré Gundogan après la victoire 5-0 qui a propulsé City à la première place pour la première fois.

J’essaie juste d’être dans les bons espaces au bon moment.

Le départ en juillet de David Silva, créateur en chef de Citys pendant 10 ans, a laissé un trou au milieu de terrain que Guardiola a décidé de ne pas combler avec une nouvelle signature, même si Aston Villas Jack Grealish était lié et Thiago Alcantara était disponible pour signer depuis Bayern Munich avant de rejoindre finalement Liverpool.

Au lieu de cela, Guardiola a décidé qu’il avait déjà un remplaçant dans son équipe. Pas dans le même espiègle et techniquement doué Bernardo Silva. Pas dans Phil Foden, largement considéré comme l’héritier naturel de David Silvas.

Mais à Gundogan, quelqu’un qui n’a jamais été un choix de premier choix à City malgré la vision et les qualités techniques qui font de lui un joueur idéal à la Guardiola.

La qualité de sa finition, nous l’avons vu, a déclaré Guardiola, mais avant il a peut-être joué en tant que milieu de terrain et la distance pour se rendre à la surface était beaucoup trop difficile.

En effet, après une première saison qui a été ruinée par une blessure à l’ACL qui l’a mis à l’écart pendant neuf mois, le plus grand impact de Gundogans est survenu lors de la saison 2018-19 lorsqu’il a joué comme présentateur à la place du blessé Fernandinho en fin de campagne alors que City résistait. Liverpool pour remporter un deuxième titre de champion sous Guardiola.

Son émergence cette saison en tant que milieu de terrain offensif marquant des buts est frappante car Gundogan a été initialement déployé en double pivot profond aux côtés de Rodri, Guardiola se préparant plus défensivement pour protéger Citys quatre arrière.

Ce n’est que depuis la mi-décembre, après avoir fait match nul à Manchester United 0-0, que Guardiola a changé son approche en utilisant un présentateur, ramenant ses arrières plus à l’intérieur et jouant ses ailiers plus larges pour donner à Gundogan plus d’espace et de licence pour jouer plus loin.

Partant d’un match nul 1-1 contre West Brom, Gundogan a marqué au moins un but en sept des huit matches de championnat de Citys.

Cela lui a permis de dépasser son précédent plus grand succès en une seule ligue, six en 2018-19. En sept ans dans le football allemand, avec Nuremberg puis le Borussia Dortmund, il n’a jamais marqué plus de cinq en championnat.

Nous sommes ravis car ce n’est pas facile de contrôler les joueurs qui viennent de l’arrière, de la deuxième ligne, a déclaré Guardiola. Il est exceptionnel à cela.

Alors qu’Aguero se remet toujours du COVID-19 et que Jésus se révèle inutile et commence souvent sur le banc, Guardiola continuera de s’appuyer sur les buts de Gundogan et des ailiers Phil Foden, Raheem Sterling et Riyad Mahrez pour diriger Citys pour le titre.

La prochaine place est Sheffield United samedi dernier.

