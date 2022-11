Guman Singh propulse U Mumba dans une victoire convaincante contre les pirates de Patna

Guman Singh a marqué 13 points dans une performance inspirante pour aider U Mumba à vaincre Patna Pirates 36-23 lors d’un match de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au complexe sportif Shree Shivchhatrapati, à Balewadi, dimanche.

Outre Guman Singh, Ashish a contribué avec 6 points pour U Mumba dans le match.

Harendra Kumar et Kiran Magar ont réussi des points de tacle alors que U Mumba a pris les devants à 4-2 à la 6e minute. Cependant, l’unité de défense des Pirates a réussi à faire taire Guman Singh et a aidé son équipe à rester dans le match. Par la suite, Rohit Gulia a rattrapé Harendra Kumar et Sunil a taclé Ashish alors que l’équipe de Patna égalisait les scores à 5-5.

Mais, le défenseur de Mumbai, Mohit, a tenu bon et a aidé son équipe à prendre les devants à 8-6 à la 13e minute. U Mumba a continué à mettre le pied sur la pédale et a pris une grosse avance à 13-8 lorsque Guman Singh a effectué un raid à deux points à la 17e minute. L’équipe de Mumbai a taclé Gulia et lui a infligé un All-Out juste avant la mi-temps pour mener à 18-13.

Sachin des Pirates a eu du mal à pénétrer la défense U Mumba alors que l’équipe de Mumbai a atteint un bastion du match à 21-13 à la 24e minute. Gulia et Monu ont effectué des raids pour Patna, mais U Mumba détenait toujours une avance confortable à 23-18 à la 30e minute.

Guman a effectué un raid à la 33e minute et réduit les Pirates à seulement trois joueurs sur le tapis. Quelques instants plus tard, l’équipe de Mumbai a infligé un All-Out et a pris une avance massive à 32-20. U Mumba a continué sur sa lancée et a finalement remporté une victoire complète.

