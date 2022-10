Guman Singh mène U ​​Mumba à une victoire palpitante sur les Haryana Steelers

Les vedettes Guman Singh et Jai Bhagwan ont aidé U Mumba à enregistrer une victoire palpitante 32-31 contre les Haryana Steelers lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Kanteerava Indoor Stadium vendredi.

Alors que Guman Singh a récolté les premiers points pour U Mumba, c’est Meetu Sharma qui a fait décoller les Haryana Steelers. L’unité défensive d’U Mumba n’a pas permis aux Steelers de prendre de l’avance alors que Jai Bhagwan and Co a infligé un All Out pour donner à U Mumba une bonne avance à l’approche de la mi-temps de la première mi-temps.

U Mumba a poussé son avantage et a continué à récolter des points rapidement alors que la tâche des Steelers devenait plus difficile, dans ce qui était un match rapide. Cependant, Nitin Rawal et Super Tackle de Manjeet ont gardé les Steelers dans la chasse. A mi-parcours, U Mumba menait 17-15, mais, l’élan était ferme avec les Steelers.

U Mumba a repris son élan et a pris de l’avance au début de la seconde mi-temps pour élargir encore son avance. Mais Amirhossein Bastami et Sushil ont mené la riposte des Steelers alors que l’avance d’U Mumba continuait d’être réduite par le jeu. Les Steelers ont pris les devants à moins de sept minutes de la fin lorsque Jaideep Dahiya a aidé son équipe à infliger un All Out.

Les Steelers se sont battus dur dans la phase finale du match et semblaient avoir des procédures en cours, mais Guman Singh a ramassé quelques raids cruciaux pour aider son équipe à décrocher un thriller.

