Guman Singh et Jai Bhagwan Star en tant que U Mumba enregistrent une grande victoire contre UP Yoddhas

Les Raiders Guman Singh et Jai Bhagwan étaient les stars alors que U Mumba battait UP Yoddhas 30-23 lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Kanteerava Indoor Stadium ici lundi.

Bhagwan a récolté six points, tandis que Guman en a marqué cinq dans le match.

Bhagwan et Guman ont participé à des raids alors que U Mumba prenait une avance de trois points à 5-2 à la 7e minute. La défense U Mumba dirigée par Surinder Singh a soutenu ses raiders et a aidé l’équipe de Mumbai à continuer à aller de l’avant.

Rinku a réussi un tacle fantastique contre Surender Gill à la 14e minute, aidant U Mumba à rester en tête à 9-6. Bhagwan a récolté quelques points de raid alors que U Mumba menait confortablement à 14-9 à la fin de la première mi-temps.

Surender Gill a effectué un raid brillant dans les premières minutes de la seconde mi-temps et a maintenu les UP Yoddhas dans le match à 13-15. Cependant, les défenseurs Kiran Magar et Rinku ont assuré que l’équipe de Mumbai continuait à garder le nez devant à 17-13. Ashish a effectué un raid multipoint à la 30e minute et a réduit les UP Yoddhas à un seul joueur sur le tapis.

Peu de temps après, U Mumba tacle Pardeep Narwal et inflige un ALL OUT pour prendre une avance massive à 23-17. L’unité de défense d’U Mumba a continué à montrer sa meilleure forme alors que l’équipe de Mumbai a pris une avance de 10 points à 28-18 à la 36e minute.

Les raiders d’U Mumba ont fait preuve de prudence au cours des dernières minutes alors que l’équipe a finalement remporté une victoire complète.

