Gulveer Singh remporte l’or au 10 000 m et réserve un billet pour les Championnats d’Asie d’athlétisme

Gulveer Singh, de l’Uttar Pradesh, a réservé son billet pour les prochains Championnats d’Asie d’athlétisme en remportant la médaille d’or du 10 000 m masculin lors de la première journée des Championnats d’athlétisme seniors de la Coupe de la Fédération.

Les championnats d’Asie d’athlétisme se dérouleront du 12 au 16 juillet à Bangkok.

Gulveer a gagné avec un temps de 29: 05,90 secondes, ce qui était meilleur que le temps de qualification des Championnats d’Asie de 29:30.

Les 11 meilleurs athlètes de la course de 25 tours étaient en dessous du temps de qualification asiatique.

Le coureur international du Gujarat, Murli Kumar Gavit, qui a terminé 11e sur 35 athlètes, a réussi un temps de 29: 27,76.

Sur les 45 athlètes qui ont pris le départ de la course, 10 n’ont pas terminé.

La course féminine de 10 000 m a été remportée par Sanjivani Jadhav du Maharashtra, avec un temps de 33: 32,73, près de 30 secondes plus lent que le temps de qualification asiatique de 33 minutes. Sur les cinq athlètes qui ont pris le départ, quatre ont terminé la course.

En dehors de la piste, Tanya Chaudhary de l’Uttar Pradesh a remporté la médaille d’or au lancer du marteau féminin avec une distance de 60,54 m. Mais elle a raté le standard de qualification asiatique de 62,03 m.

Tanya a eu une série de 57,39 m, 51,76 m, 55,73 m, sans marque, 60,54 m et sans marque. La lanceuse internationale Sarita R Singh, également de l’UP, a terminé deuxième avec un lancer de 60,45 m. Manpreet Kaur du Pendjab a terminé troisième à 57,08 m.

Il y avait de l’excitation dans les séries masculines du 1500 m alors qu’Aman de l’Haryana a dominé sa série avec un temps de 3: 46,04 secondes, ce qui était meilleur que la norme de qualification asiatique de 3: 47,84.

Aman faisait partie des 12 athlètes qui se sont qualifiés pour la finale. Johnson a terminé deuxième derrière Aman dans les manches avec un temps de 3: 49,21.

C’était un crève-cœur pour le quart de mille international de Delhi, Amoj Jacob, qui s’est tendu les ischio-jambiers et s’est retiré de la cinquième et dernière manche.

Rajesh Ramesh du Tamil Nadu a franchi la marque de qualification continentale de 46,17 secondes en demi-finale du 400 m. Il a réussi un temps de 46,13 secondes.

Dans les séries féminines du 400 m, deux athlètes ont réussi à réserver des billets pour le Championnat d’Asie. Aishwarya Mishra du Maharashtra a parcouru 400 m en 52,85 secondes pour améliorer le temps de qualification de 53,54 secondes, tandis que dans une autre manche, R Vithya Ramraj du Tamil Nadu a franchi la ligne d’arrivée en 53,32 secondes.

Maymon Poulose, du Kerala, est devenu le coureur le plus rapide des éliminatoires du 100 m du matin avec un temps de 10,54 secondes. Il a encore amélioré son temps à 10,46 secondes en demi-finale pour entrer dans la finale.

La détentrice du record national Amiya Kumar Mallick, d’Odisha, a réussi un temps de 10,41 secondes en demi-finale pour maintenir le cap.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)