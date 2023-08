Gulshan Devaiah partage la véritable histoire derrière la révélation de la relation de Tamannaah Bhatia et Vijay Varma [Exclusive]

Vijay Varma et Tamannaah Bhatia font désormais la une des journaux presque tous les jours. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble depuis longtemps. Cependant, aucun d’entre eux n’a jamais confirmé leur relation. Mais leurs photos ensemble et leurs récents repérages racontent une autre histoire. Ils ont été les plus grands pom-pom girls l’un de l’autre et leur récente apparition lors de la projection de la nouvelle websérie de Tamannaah sur Disney+ Hotstar, Aakhri Sach, a surpris tout le monde.

Vijay et Tamannaah ont été vus marchant main dans la main lors de la projection, ce qui a de nouveau confirmé leur relation. Eh bien, nous pouvons dire qu’ils l’ont enfin officialisé. Le prochain spectacle de Tamannaah, Aakhri Sach, s’est avéré une chance pour elle ainsi que pour ses fans qui l’ont enfin vue avec l’amour de sa vie.

Le duo a posé pour des photos ensemble et a été vu souriant alors qu’ils se regardaient dans les yeux. Plus tôt, dans leurs interviews également, les deux ont confirmé qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre. Même si nous sommes tous heureux pour le couple, nous vous ramenons à l’époque où la co-star de Vijay Varma dans Dahaad, Gulshan Devaiah, avait confirmé leur relation.

Regardez la vidéo de Vijay Varma et Tamannaah Bhatia de la projection d’Aakhri Soch :

Gulshan avait taquiné Vijay avec le nom de Tamannaah lors de la première de leur websérie, Dahaad. Plus tard, il avait également déclaré qu’il ne connaissait pas la vérité mais qu’il ne faisait que taquiner son ami.

Gulshan réagit à la relation entre Vijay et Tamannaah

Maintenant que leur relation a été confirmée, Gulshan a de nouveau parlé du couple. Nous lui avons demandé s’il avait désormais une idée des projets de mariage du couple. S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Gulshan a déclaré : « Arrey main abhi tak mila bhi nahi hoon usse. Je n’ai jamais rencontré Tamannaah. Milna toh dur ki baat hai, maine kabhi text message pe bhi baat nahi ki, DM pe bhi baat nahi ki hai. Je ne connais même pas cette personne. »

Se rappelant comment tout avait commencé, Gulshan a déclaré: « Maine kahin news mein padha, woh hota hai na, les rumeurs et tout. Toh aise maine dekha tha aur majak udaa diya tha Vijay ka aise he Tamannaah ka naam leke. Kasam se je n’avais pas idée ye dono ka kya chal raha hai. Maine toh aise salut andheere mein teer mara tha aur mujhe pata nahi tha ki ye sahi jagah lagega ki nahi. Mujhe kya pata ye sab sach niklega. Yeh toh sach nikla et j’étais comme ye sachi sach hai kya. Par ek baar pata chal gaya sach toh mai chup ho gaya. »

Gulshan ne commentera pas Vijay et Tamannaah

Gulshan, qui a pillé les appréciations pour son rôle d’Aatmaram dans Guns & Gulaabs, a déclaré qu’il ne ferait plus de commentaires sur le couple. « Ab, c’est officiel, c’est une affaire privée, ho gaya. »

Gulshan Devaiah a gagné les cœurs avec ses rôles uniques et ses performances dans diverses émissions OTT. Son dernier Guns & Gulaabs met également en vedette Rajkummar Rao, Dulquer Salmaan, Adarsh ​​Gourav, feu Satish Kaushik et d’autres.