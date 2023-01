Gulshan Devaiah expose le côté laid de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde ; dit que Bollywood est plus démocratique, voici pourquoi

Gulshan Devaiah est actuellement occupé à promouvoir sa prochaine série Web Dahaad, un drame policier financé par Zoya Akhtar. Récemment, il a fait une comparaison entre Bollywood et l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. L’acteur, qui est connu pour Mard Ko Dard Nahi Hota, Shaitan, Badhai Do, et plus parmi ses œuvres, a exposé le côté laid de l’industrie du sud.

Il a déclaré que Bollywood est beaucoup plus démocratique que le partage du sud que les acteurs les plus populaires appartiennent à des familles filmy. Gulshan a également abordé le népotisme qui est plus dominant dans le sud alors que l’industrie cinématographique hindi est démocratique pour des acteurs comme lui. Citant quelques noms comme Vijay Varma, Soham Shah et Mrunal Thakur, l’acteur a déclaré qu’ils s’en sortaient bien et qu’ils en gagnaient leur vie.

Parlant de népotisme dans le sud, Gulshan Devaiah déclare que la troisième ou quatrième génération de familles d’acteurs travaille actuellement dans l’industrie. Tout acteur que vous nommez et qui est populaire vient d’un milieu cinématographique, a-t-il déclaré à Hindustan Times. Il a en outre ajouté que c’est dans la nature humaine de tout blâmer pour votre malheur. Il trouve l’argument selon lequel les personnes talentueuses devraient obtenir le poste vraiment stupide car une entreprise doit finaliser un acteur sur divers paramètres. Il a ajouté: “C’est comme toute cette négativité autour des choses. Bien sûr, il y a des structures de pouvoir, ils ont du pouvoir et ils font ce qu’ils veulent mais ce n’est vraiment pas une bataille ou ce n’est pas comme toutes les ténèbres.”

Pendant ce temps, Dahaad devrait être projeté au Festival du film de Berlin en février 2023 et devient la première série Web indienne à participer à la compétition. Dahaad est un film policier mettant en vedette Sonakshi Sinha, Gulshan Devaiah et Vijay Varma. Il est réalisé par Reema Kagti et produit par Zoya Akhtar sous la bannière Tiger Baby Films. L’émission sortira bientôt sur Amazon Prime Video.