Gulshan Devaiah dit que la société indienne accepte mieux les films LGBTQIA+, dit que c’est l’industrie qui « sous-estime »

Gulshan Devaiah a récemment expliqué comment la société indienne commence lentement à accepter les films LGBTQIA+. Dans une interview avec Hindustan Times, l’acteur a partagé son opinion sur la façon dont les gens acceptent mieux la communauté. Mais c’est l’industrie cinématographique qui donne encore moins de crédit à la société. Gulshan, qui a travaillé dans le film Badhaai Do, a fortement impressionné les masses en jouant un personnage étrange. Citant les raisons pour lesquelles il pense que l’état d’esprit des gens change lentement, Gulshan a partagé une anecdote de sa vie, concernant Badhaai Do.

Quand Gulshan Devaiah a été félicité pour avoir joué un pédé dans Badhaai Do

Gulshan a rappelé qu’une fois alors qu’il était à Dehradun pour le tournage de son film Guns and Gulabs, il a eu une rencontre fortuite avec sa co-vedette de Badhaai Do Rajkumar Rao. Chaque fois qu’ils allaient au restaurant de leur hôtel, les gens venaient les voir et appréciaient leurs performances au Badhaai Do. « Il y avait tellement de fois que des femmes âgées qui avaient des petits-enfants venaient me voir, moi et Raj, pour apprécier le film. Ils ont même dit que nous formions un si bon couple à l’écran. Cela m’a tellement surpris », a déclaré Gulshan.

De par son expérience personnelle, Gulshan considérait les films comme le signe avant-coureur d’un changement dans la société. L’acteur a admis que jamais dans ses rêves les plus fous il n’aurait pensé que les gens d’une petite ville comme Dehradun déverseraient une telle abondance d’amour sur Badhaai Do. « Si les gens viennent me présenter leurs meilleurs vœux, cela signifie que les choses changent », a-t-il déclaré avec confiance.

Gulshan Devaiah parle de la société qui accepte la communauté LGBTQIA+

Gulshan a ajouté que les cinéastes doutent souvent que le public n’accepte pas des sujets sensibles comme les histoires LGBTQIA + sur les grands écrans. Mais, il les a exhortés à faire un peu plus confiance aux gens et à la société en général. « Peut-être que nous sous-estimons notre société dans une certaine mesure. Cela dépend vraiment de la façon dont vous leur communiquez le sujet », a-t-il déclaré. Gulshan a conclu qu’une histoire est destinée à fonctionner lorsque les masses sont capables de s’identifier aux personnages, sans avoir à le forcer.

Chronologie du travail de Gulshan Devaiah

Côté travail, Gulshan Devaiah tourne actuellement un thriller à venir, Ulajh, à Londres. Réalisé par Sudhanshu Saria, Ulajh met également en vedette Janhvi Kapoor et Roshan Mathew dans des rôles cruciaux. D’autres mises à jour sur le film sont actuellement en cours.