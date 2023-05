Gulshan Deviah, le dernier drame romantique tranche de vie de Saiyami Kher, 8 AM Metro, est sorti en salles vendredi. Cependant, l’acteur n’en est pas satisfait car le film est sorti sur des écrans limités avec des horaires de diffusion impairs. Le réalisateur de Raj Rachakonda est sorti avec le biggie d’Hollywood Fast X et The Kerala Story d’Adah Sharma est toujours aussi bon pour son troisième week-end.

Gulshan a partagé une image du film et a écrit une longue légende signifiant la décision courageuse de sortir le film dans les cinémas. Gulshan a même affirmé que « peut-être » la décision de sortir le film dans les cinémas était une décision insensée, mais il espère que le film trouvera son public, malgré le « s ** t » show time. Il a écrit: « C’était peut-être une décision insensée de sortir ce film dans les cinémas, mais c’est peut-être courageux de la part du réalisateur Raj R & @platoondistribution de le faire. » Il a ajouté : « Nous aimons faire des films et nous aimons l’expérience cinématographique. Ah ! la magie du cinéma !! Insensé ou courageux ? .. le temps nous le dira. »

Voici le poste





Gulshan a révélé que le film a les pires horaires de diffusion dans une version limitée, mais cela n’a pas affecté sa croyance dans le « bon cinéma ». « #8amMetro sort aujourd’hui dans des cinémas très limités à de jolies tranches horaires de merde (emoji riant) mais notre esprit n’en est pas refroidi. Vivre par l’épée, mourir par l’épée, si ce n’est pas mort, nous nous battrons un autre jour. » Gulshan a conclu le message en disant: « Cinéma amar rahe … À bientôt au cinéma, espérons-le. »