Gulshan Devaiah critique Nawazuddin Siddiqui pour avoir qualifié la dépression de concept urbain

Nawazuddin Siddiqui a été critiqué pour sa remarque sur la dépression. Dans une récente interview, l’acteur, occupé à promouvoir son dernier film Jogira Sara Ra Ra, a qualifié la dépression de concept urbain. Son commentaire n’a pas plu à une partie de la société et même à ses contemporains. L’acteur Gulshan Devaiah, qui a récemment été vu dans la série Dahaad d’Amazon Prime Video, a critiqué Nawaz pour sa déclaration. Bien que l’acteur le respecte énormément mais ne peut pas refuser d’accepter ses pensées sur la maladie mentale

L’acteur des Jeux sacrés Nawazuddin, originaire d’une petite ville de l’Uttar Pradesh, a reçu des réactions négatives en affirmant que la dépression n’existe pas dans les villages et qu’il s’agit d’un concept urbain. Il a mentionné qu’il avait appris des termes comme l’anxiété, la dépression et le trouble bipolaire après avoir déménagé à Mumbai. Selon lui, les gens dans les villages sont heureux et il n’y a pas de dépression. Nawazuddin Siddiqui a également mentionné que s’il avait jamais dit à son père qu’il était déprimé, il aurait reçu une gifle. Il pense que les ruraux ne souffrent pas de maladie mentale. Nawaz ajoute que lorsque vous êtes riche, vous contractez de telles maladies.

Gulshan Devaiah a réagi au commentaire de l’acteur sur la dépression et l’a appelé « syndrome de Dhritarashtra et Gandhari ». L’acteur a partagé une vidéo de l’interview de Nawazuddin Siddiqui avec NDTV. Dans le clip, il est devenu honnête sur ses réflexions sur la dépression et la maladie mentale. S’adressant à son compte Twitter, Gulshan a tweeté, bien qu’il respecte énormément l’acteur pour son métier, il ne peut pas prendre son récent commentaire au sérieux. Il a ajouté que même l’alcoolisme ou la toxicomanie n’existent pas dans les collectivités rurales et qu’il s’agit de maladie mentale.

Dritharashtra et syndrome de Gandhari. Je respecte énormément l’homme pour son métier, mais je ne le prendrais pas au sérieux sur cette question. Si vous ne regardez que l’alcoolisme ou les dépendances, ils existent dans les collectivités rurales et c’est la maladie mentale. Aucun toxicomane ne se livre à la dépendance parce qu’il https://t.co/msnc9FJW2o « SuperGullu » (@gulshandevaiah) 24 mai 2023

Il a expliqué en disant: « Aucun toxicomane ne se livre à la dépendance parce qu’il l’aime. La dépendance est un symptôme, le vrai problème est le traumatisme qu’il ne peut pas guérir. » Gulshan a clarifié sa remarque sur le syndrome de Dhritarashtra et Gandhari à un utilisateur qui l’a interrogé sur sa référence Mahabaharat. L’acteur a dit « Certains sont aveugles et d’autres ont les yeux bandés. S’ils ne voient pas, ça n’existe pas. »

Sur le front du travail, Nawazuddin Siddiqui a été vu pour la dernière fois à Jogira Sara Ra Ra aux côtés de Neha Sharma. Le film est sorti en salles le 26 mai 2023. D’autre part, Gulshan Devaiah a joué un rôle central dans Sonakshi Sinha et Vijay Verma avec Dahaad. Le film est diffusé sur Amazon Prime Video. Il sera ensuite vu dans Ulajh avec Janhvi Kapoor. Le film est réalisé par Sudhanshu Saria et produit par Junglee Pictures.