Un groupe de scientifiques européens a présenté cette semaine de nouvelles recherches affirmant que le Gulf Stream est plus faible maintenant qu’il ne l’a été à aucun moment au cours des 1000 dernières années. Le Gulf Stream est un courant de l’océan Atlantique qui joue un rôle largement caché dans la formation des conditions météorologiques aux États-Unis. Beaucoup a été recherché et appris sur le courant influent au cours des 500 dernières années, en particulier grâce à l’expertise de l’un des pères fondateurs de l’Amérique, Benjamin Franklin.

Mais au cours des dernières décennies, un changement dans la circulation du Gulf Stream est devenu plus faible qu’à tout autre moment au cours du dernier millénaire, selon une étude récemment publiée par des scientifiques d’Irlande, de Grande-Bretagne et d’Allemagne. L’affaiblissement du Gulf Stream, officiellement connu sous le nom de circulation méridienne de renversement de l’Atlantique (AMOC), peut être principalement lié à un catalyseur, ont déclaré les chercheurs: le changement climatique causé par l’homme.

Le courant du Gulf Stream déplace une quantité massive d’eau à travers l’océan Atlantique. Selon Stefan Rahmstorf, l’un des auteurs de l’étude, il déplace près de 20 millions de mètres cubes d’eau par seconde, agissant comme un tapis roulant géant.

Quelle est la force d’un courant? « Près de cent fois le flux de l’Amazonie », a-t-il déclaré à l’Institut de Potsdam.

L’emplacement du Gulf Stream dans le modèle du système mondial de prévisions océaniques en temps réel (RTOFS) à partir de 2016 (Image via NOAA)

La fonction principale du Gulf Stream est de redistribuer la chaleur sur Terre par le biais du courant océanique. Le système circulatoire océanique joue un rôle crucial dans de nombreux régimes météorologiques à travers le monde, en particulier le long de la côte est des États-Unis.

Rahmstorf a déclaré que les recherches de son équipe étaient révolutionnaires pour pouvoir combiner des éléments de recherche précédents pour reconstituer une image vieille de 1600 ans de l’évolution de l’AMOC.

« Les résultats de l’étude suggèrent qu’il a été relativement stable jusqu’à la fin du 19ème siècle », a-t-il déclaré. « Avec la fin de la petite période glaciaire vers 1850, les courants océaniques ont commencé à décliner, avec un deuxième déclin plus drastique depuis le milieu du 20e siècle. »

Une cartographie originale du Gulf Stream de Timothy Folger et Benjamin Franklin de 1768 (Image via Library of Congress)

Alors, quelles sont les implications de cette baisse des courants océaniques? Le météorologue principal d’AccuWeather, Bob Smerbeck, a déclaré que cela pourrait vraisemblablement entraîner une élévation du niveau de la mer si le niveau de l’eau était réchauffé cette année. Cependant, Smerbeck a ajouté qu’il était difficile de savoir à quel point les eaux pourraient être chaudes.

Auparavant, des études ont montré que la hausse des températures de l’eau et l’élévation du niveau de la mer peuvent entraîner des événements météorologiques plus extrêmes tels que des tempêtes tropicales plus fortes, une probabilité plus élevée de vagues de chaleur extrêmes ou une diminution des précipitations estivales.

Cependant, d’autres chercheurs ont également publié des données contrastées, suggérant que le Gulf Stream n’a pas réellement diminué au cours des 30 dernières années. En utilisant un système de modélisation de données différent, des chercheurs du Royaume-Uni et d’Irlande ont rassemblé des données à partir de modèles climatiques qui, selon eux, dans une étude publiée plus tôt ce mois-ci ne montraient «aucun déclin global de l’AMOC».

«Nos résultats renforcent le fait que capturer de manière adéquate les changements dans la circulation profonde est essentiel pour détecter tout déclin de l’AMOC lié au changement climatique anthropique», écrivent les auteurs dans leur étude, qui a été rédigée quelques jours à peine avant que l’équipe de Rahmstorf ne publie ses recherches sur le sujet.

Smerbeck, qui est météorologue chez AccuWeather depuis près de 25 ans, a appelé à la prudence dans la manière d’interpréter les nouvelles affirmations de la recherche.

<< Une répercussion possible examinée à l'article premier [the first study mentioned above] à propos du réchauffement des eaux le long de la côte est en raison d'un ralentissement de l'AMOC pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer en raison de la dilatation thermique de l'eau de mer. Cela semble plausible ", a déclaré Smerbeck. Mais, il a ajouté que la quantité de montée de l'eau de mer dépendrait de la chaleur que les eaux pourraient obtenir et il n'était pas prêt à spéculer à ce sujet.

Cette gravure non datée montre la scène du 4 juillet 1776, lorsque la déclaration d’indépendance a été approuvée par le Congrès continental de Philadelphie, Pennsylvanie. Le document, rédigé par Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Philip Livingston et Roger Sherman, annonce la séparation de 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord de la Grande-Bretagne. La signature officielle par 56 membres du Congrès a commencé le 2 août. (Photo AP)

Comment le Gulf Stream tel que nous le connaissons aujourd’hui a-t-il été découvert? Eh bien, la découverte a été alimentée par un besoin d’efficacité accrue du service postal et a été inspirée par l’empirisme des baleiniers.

En 1768, Benjamin Franklin travaillait à Londres en tant que maître de poste adjoint, selon The Smithsonian Magazine, chargé de superviser l’arrivée du courrier à destination et en provenance des colonies américaines. Son cousin, Timothy Folger, travaillait à la même époque comme capitaine d’un navire marchand.

Un jour, Franklin a demandé à Folger pourquoi ses navires marchands arrivaient aux colonies beaucoup plus rapidement que les navires postaux de Franklin ne rentraient en Angleterre. Folger a expliqué à son cousin que les capitaines marchands suivaient les conseils des baleiniers, qui suivaient un «courant chaud et fort» pour traquer et tuer les baleines.

Alors que Franklin a déclaré que les capitaines de courrier étaient trop fiers pour suivre les conseils de «simples pêcheurs américains», naviguer à contre-courant coûtait un temps précieux, selon l’auteure Laura Bliss.

Alors Folger a esquissé un emplacement général du courant pour Franklin, le surnommant le «Gulph Stream». Cependant, les facteurs de Franklin ont refusé de suivre les instructions.

Une carte du Gulf Stream, publiée en 1786 dans les Transactions de l’American Philosophical Society. (Image via Bibliothèque du Congrès, Division de la géographie et de la carte)

Mais lorsque Franklin a changé d’allégeance aux États-Unis en plein essor pendant la guerre d’indépendance, il a tracé un itinéraire plus précis de l’AMOC et l’a donné aux alliés français, leur offrant un avantage clé dans la bataille des Maritimes européens, selon The Smithsonian. La combinaison des connaissances de Folger sur la chasse à la baleine et de la cartographie de Franklin deviendrait cruciale pour comprendre plus tard l’importance du courant, même si à l’origine, ils essayaient simplement de trouver comment livrer le courrier plus rapidement.

Bien que la connaissance de l’AMOC ne remonte qu’à quelques centaines d’années, Smerbeck a déclaré que la datation des courants peut être effectuée de différentes manières. Les mesures directes avec des instruments des grands fonds marins ne remontent qu’à 2004, a-t-il dit, mais d’autres méthodes peuvent aider à reconstituer le puzzle, comme l’analyse des coraux et les données historiques des journaux de bord.

« Les cernes des arbres peuvent indiquer à quel point le climat terrestre voisin était humide ou sec dans le passé, ce qui peut être lié aux températures de surface de la mer », a expliqué Smerbeck. « Les carottes de glace peuvent dire à peu près la même chose ainsi que la température qu’il faisait dans le passé », a-t-il déclaré. «Les sédiments océaniques peuvent indiquer s’il y a eu des périodes de ruissellement élevées ou faibles à cause des précipitations à proximité sur la terre, ce qui pourrait être lié à la température de la surface de la mer chaude ou froide dans le passé. Les chercheurs ont utilisé tous ces indices pour éclairer la compréhension, qui remonte à plus d’un millénaire, ils ont développé le Gulf Stream.

