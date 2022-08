Gulf Giants, propriété d’Adani Sportsline, annonce une équipe pour l’ILT20 aux EAU

La franchise Gulf Giants, propriété d’Adani Sportsline, a annoncé mercredi son équipe pour la prochaine Ligue internationale T20 (UAE ILT20), qui se déroulera aux Émirats arabes unis entre janvier et février 2023.

Les Giants ont inclus des noms de premier plan du T20 comme l’Australien Chris Lynn, Shimron Hetmyer des Antilles, l’Anglais Chris Jordan dans leur équipe pour l’édition inaugurale de la ligue. Les goûts de David Wiese, Tom Banton, James Michael Vince, Dominic Drakes sont également parmi les autres noms, qui font partie de l’équipe.

L’ancien capitaine du Zimbabwe Andy Flower, qui a trois décennies d’expérience dans le cricket, sera l’entraîneur-chef de l’équipe.

L’homme de 54 ans a également été l’entraîneur-chef des Lucknow Super Giants lors de l’IPL 2022. Il a auparavant entraîné les équipes nationales, l’Angleterre et l’Afghanistan, ainsi que des équipes de franchise telles que Punjab Kings (IPL), Maratha Arabians (Abu Dhabi T10), Multan Sultans (PSL), St Lucia Kings (CPL) et Delhi Bulls (Abu Dhabi T10).

“C’est excitant de faire partie de l’un des grands tournois de franchise, et l’ILT20 a de grands projets pour devenir un tournoi majeur de franchise. En tant que dirigeants, notre travail consiste à servir les joueurs du mieux que nous pouvons, et ce principe est très important pour moi », a déclaré Flower.

L’édition inaugurale d’ILT20 se jouera dans un format de 34 matchs à Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah. Les six équipes de la ligue appartiennent à Reliance Industries Limited, Lancer Capital, le groupe GMR, Adani Sportsline, Kolkata Knight Riders et Capri Global.

Équipe des Géants du Golfe : Shimron Hetmyer, Christopher James Jordan, Christopher Austin Lynn, James Michael Vince, Tom Banton, Dominic Conneil Drakes, David Wiese, Liam Andrew Dawson, Jamie Overton, Qais Ahmad Kamawal, Richard James Gleeson, Oliver John Douglas Pope, Rehan Ahmed, Wayne Lee.

