Güler de Madrid blessé encore trois semaines – sources

Arda Güler du Real Madrid risque encore trois semaines d’absence, ont indiqué des sources à ESPN, après que le club a confirmé que le milieu de terrain avait souffert d’un problème à la cuisse alors qu’il était sur le point de revenir d’une précédente blessure.

Güler, 18 ans, très bien noté, a rejoint Madrid en provenance de Fenerbahce dans le cadre d’un contrat de 20 millions d’euros (21,1 millions de dollars) en juillet après avoir battu la concurrence de Barcelone pour sa signature.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’international turc n’a pas encore joué pour les géants de la Liga après une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale en août.

« Après les examens effectués sur notre joueur Arda Güler par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle droit fémoral gauche », indique le club. a déclaré dans un communiqué mardi. « Ses progrès seront surveillés. »

Des sources ont déclaré à ESPN que Güler devait être indisponible pendant trois semaines et que la blessure était la conséquence des efforts du joueur pour revenir à l’action le plus rapidement possible.

L’annonce de mardi intervient quelques heures seulement après que l’entraîneur Carlo Ancelotti ait déclaré que Güler était enfin prêt à jouer.

« Güler s’est bien rétabli », a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse. « Il manque de conditionnement et de minutes, c’est normal, il doit s’habituer au jeu de l’équipe et de ses coéquipiers.

« Ce qu’il a montré pendant le peu de temps qu’il a passé avec nous, c’est qu’il a un grand talent, un talent extraordinaire. »

Madrid a fait face à une série de blessures jusqu’à présent cette saison. Le gardien Thibaut Courtois a subi une déchirure du LCA en août, avant que le défenseur Éder Militão ne subisse la même blessure quelques jours plus tard.

L’attaquant Vinícius Júnior s’est blessé aux ischio-jambiers le 28 août et est de retour dans le groupe pour le match de Liga de mercredi contre Las Palmas, tandis que Ferland Mendy et Dani Ceballos ont également retrouvé la forme ces dernières semaines.