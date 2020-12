La Lucknow Municipal Corporation (LMC) a décidé de développer Gulala Ghat en tant que destination de tournage pour attirer la fraternité cinématographique dans la capitale de l’État.

Une décision à cet effet a été prise par le comité exécutif et un budget de Rs 10 lakh pour les travaux d’embellissement a également été approuvé.

Le Gulala Ghat dans la vieille ville est mieux connu comme site de crémation. L’ancien député, feu Lalji Tandon, avait embelli le quartier, facilitant l’accès au lieu.

Le LMC développera désormais une ceinture verte autour des rives de la rivière Gomti et créera un jardin avec une variété de fleurs et de plantes.

Le maire de Lucknow, Sanyukta Bhatia, a déclaré: « Gulala Ghat sera développé sur les lignes des ghats de Varanasi. Les murs autour de la zone seront peints avec des images des dieux hindous. Le premier volet du projet sera publié en janvier. »

L’initiative a été prise pour soutenir la décision du gouvernement de l’Uttar Pradesh de développer une méga ville cinématographique à Noida pour attirer les cinéastes à tourner dans l’État.

Un certain nombre de films sont actuellement tournés dans différentes lotions à Lucknow, et des efforts sont en cours pour créer des endroits plus pittoresques autour de la capitale de l’État.