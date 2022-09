Gulab Jamun Burger tout droit sorti de l’enfer devient viral, Twitter l’appelle “acte criminel”

Dans l’épisode d’aujourd’hui d’un combo de nourriture bizarre tout droit sorti de l’enfer, voici le burger Gulab Jamun. Malheureusement, ce n’est pas un canular. Le “burger”, heureusement, est moins bizarre qu’il n’y paraît, car il ne contient pas beaucoup d’ingrédients typiques d’un burger. Cela implique simplement Gulab Jamun caché dans des petits pains, ce qui est sans doute tout à fait inutile, mais ne devrait pas avoir le goût d’un fiasco, on peut l’espérer. La vidéo de la préparation est devenue virale sur TikTok et a été partagée sur Twitter à partir de là.

Tout le monde n’était pas totalement opposé à l’idée d’un burger Gulab Jamun. “Enfin quelque chose qui rendra ces morceaux de mastic écoeurants agréables au goût”, a écrit un utilisateur de Twitter. Cependant, il est prudent de dire que la plupart des critiques n’étaient pas tout à fait favorables.

Présentation de Gulab Jaman Burger! pic.twitter.com/6mU5a0YQZN — T (@Tabeshq) 19 septembre 2022

Ok, ce n’est pas parce que vous faites de l’ananas sur pizza que vous pouvez mettre n’importe quoi de sucré sur n’importe quoi de salé ! https://t.co/WecQbQgc7C – Akshobh Giridharadas (@Akshobh) 20 septembre 2022

essayer beaucoup trop fort, réchauffez-le et collez de la glace sur le côté comme une personne normale https://t.co/mC7iyAHQ8j – ity (@ity_000) 20 septembre 2022

je le mangerais. C’est gulab jaman https://t.co/xNYhB9JdfE — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) 20 septembre 2022

Acte criminel! Impardonnable! https://t.co/ZSGQhWZV9m — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 20 septembre 2022

Je sais que tout le monde déteste ça, mais à l’internat, nous avions l’habitude de le faire avec du pain. Les sandwichs Gulab Jamun et ils étaient miam 😅 https://t.co/usTBHVG7WT – Gargi Rawat (@GargiRawat) 20 septembre 2022

C’est une façon de réduire considérablement les problèmes de population… https://t.co/RWhs9PsUla – TH Houghton (@sidin) 20 septembre 2022

C’est pourquoi le monde se termine https://t.co/XGNzT3qvFv — Bandish P Kachhy (@bandishkachhy) 20 septembre 2022

Le Gulab Jamun avait connu un sort bien pire qu’un burger récemment. Une vidéo d’un chaat réalisé à partir de Gulab Jamun a donné aux fans de doux cauchemars. Tout d’abord, du caillé est versé sur le bonbon, suivi d’un chutney de tamarin et d’un chutney vert. Enfin, il est garni de ‘papdi’ et de sev.

L’année dernière, une préparation similaire appelée Rasgulla chat a horrifié les amateurs de sucreries. Dans la vidéo virale, une personne extrait le sirop de deux rasgullas et les coupe en deux avec une pince après les avoir placés sur une assiette de service. Ils sont ensuite garnis de yogourt et de chutney de tamarin et enfin garnis de masala, d’amandes, de noix de cajou, de raisins secs et, bien sûr, d’un peu plus de gouttes de ce chutney de tamarin.

