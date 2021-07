Actrice et passionnée de fitness est très active sur Instagram. Elle bénéficie d’un grand nombre de fans d’un demi-million sur Instagram. L’ancienne Miss India partage des moments heureux de sa vie avec ses fans. Cependant, donnant l’exemple et exprimant son opinion, Gul Panag a partagé mercredi 14 juillet une photo d’elle » prise un mauvais jour » pour rappeler à ses fans que tous les jours ne sont pas de bons jours et que l’actrice se sent également » impuissante » et désespérée parfois ».

Dans le selfie, Gul peut être vue dans un t-shirt noir et un visage sans maquillage. Son œil est rouge et gonflé et ses cheveux sont attachés en poney. L’actrice semble triste sur la photo.

En partageant la photo, Gul a écrit dans la légende : « Ce n’est pas que de la joie et de l’accomplissement. Et la réalisation des objectifs. J’ai aussi des mauvais jours. (Cette photo est prise un mauvais jour. ) Je suis aussi dépassée. Je me sens aussi impuissant et désespéré par moments. Je vais aussi dans une pièce et je pleure. Chaque réalisation, grande ou petite, est rythmée par des jours où vous sentez que vous ne valez rien, que vous allez échouer. Ou que vous ne pouvez pas continuer.

Elle a en outre écrit: « Cependant, il faut creuser profondément et trouver la force de continuer. Il faut se motiver et se rappeler que » cela aussi passera « . Cette vie est comme une courbe sinusoïdale. Il faut recherchez l’optimisme dans les endroits sombres. Et trouvez-le. Il y aura des barrages routiers, souvent auto-créés, mais il faut trouver un moyen de les contourner. «

L’actrice partage ensuite des «outils» qui l’aident à faire face aux mauvais jours.

Elle a écrit : « Cela dit, parfois, on n’est pas capable de faire surface, quoi qu’il arrive. C’est le moment de demander de l’aide. Des amis et de la famille. Et si le besoin s’en fait sentir, d’un professionnel formé. J’ai quelques outils que j’ai acquis au fil des ans qui m’aident à faire face aux mauvais jours. L’une est d’aller courir (pas une séance d’entraînement, car cela demande plus de volonté). La seconde consiste à appuyer sur pause et à énumérer rapidement 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant à ce moment-là. Comment gérez-vous les mauvais jours ?

« PS Pourquoi est-ce que je partage ça ? Parce que je veux que vous sachiez tous que je suis humilié quand tant d’entre vous me disent des choses gentilles. Que je vous inspire. (C’est une énorme responsabilité). Je veux que vous sachiez tous que ce n’est pas seulement la poursuite de rêves et l’établissement et la réalisation d’objectifs. Ce n’est pas tout tuer. Je n’ai pas tout ensemble. Personne ne le fait. PPS Je prends des photos les mauvais jours. Pour que je puisse apprécier les bons jours », a déclaré Gul.

« Enfin, aujourd’hui n’est pas une mauvaise journée. J’ai sorti ça pour mettre en perspective. Parce que le post précédent a été très nombreux à l’écrire avec de belles choses. Je me demande si quelqu’un lira jusqu’au bout ? », a-t-elle conclu dans son message.

Sur le plan du travail, Gul Panag a été vu pour la dernière fois dans l’émission Web produite par Anushka Sharma, « Paatal Lok », aux côtés de Jaideep Ahlawat. Elle a également été vue dans ‘Pawan and Pooja’ qui mettait également en vedette Taarak Raina et Natasha Bharadwaj.