Gukesh vise à continuer de s’améliorer après être devenu le joueur d’échecs n°1 en Inde sans soutien parrainé

Un jour après que D Gukesh ait mis fin au règne de 37 ans de son idole Viswanathan Anand en tant que joueur d’échecs n°1 en Inde, le joueur de 17 ans semblait plus engagé et désireux de continuer à « améliorer » son jeu.

Gukesh a ajouté samedi qu’il avait surmonté la déception de sa récente défaite face au Norvégien Magnus Carlsen en quarts de finale de la Coupe du monde.

Semblant pratique et impatient des événements à venir, Gukesh a déclaré : « C’est (la perte) il y a déjà un certain temps, c’est bien, il y a des choses à venir et je me concentre là-dessus. » Pour quelqu’un qui n’a pas de sponsor et qui gère son Financement grâce à des prix en argent et au financement participatif, Gukesh affirme que la WestBridge Anand Chess Academy a joué un rôle énorme dans son succès depuis son arrivée à bord en 2021.

«(Viswanathan) Monsieur Anand m’a félicité; il a sans aucun doute joué un rôle énorme dans ma carrière. Il a été mon plus grand héros et idole. J’espère qu’il est satisfait de ma réussite.

« Je me sens bien, c’est un bon exploit et j’en suis heureux », a-t-il déclaré à propos de son titre de numéro un indien, devançant Anand (Elo 2754) de quatre points dans la dernière liste de classement FIDE publiée vendredi.

« Mes entraîneurs et la WACA (WestBridge Anand Chess Academy) ont joué un rôle énorme dans ma préparation », a ajouté Gukesh, qui était le plus jeune joueur d’échecs à franchir un Elo 2750 surpassant le Norvégien Carlsen.

L’adolescent de Chennai, la ville natale d’Anand, occupe désormais la 8e place du classement mondial, le duo étant les deux seuls Indiens à figurer dans le top 10 mondial.

R Praggnanandhaa, avec 2727 points, est n°3 en Inde et n°19 au monde.

La Coupe du monde récemment organisée à Bakou a vu un nombre sans précédent de quatre Indiens se qualifier pour les quarts de finale, parmi lesquels Praggnanandhaa s’est emparé de la place des candidats en route pour devenir le plus jeune finaliste de l’histoire du tournoi à 18 ans.

Quatre places supplémentaires sont à gagner pour les candidats de l’année prochaine, qui détermineront le prochain challenger pour le titre de champion du monde contre le champion en titre Ding Liren.

Le Grand Tournoi suisse FIDE 2023 qui se tiendra sur l’île de Man en octobre-novembre offrira deux places, tandis qu’une sera attribuée au « Vainqueur du circuit FIDE » et au « Meilleur par classement ».

Le Circuit FIDE est similaire aux points du Tour en tennis et les classements continuent de fluctuer, le score limite étant décidé à la fin de l’année. Gukesh est actuellement en tête.

Quant à savoir si obtenir une place de candidat est son prochain objectif, Gukesh répond : « Voyons, qui sait ce qui va se passer. Pour le moment, mon objectif est simplement d’améliorer mon jeu et de voir où cela me mène. Maintenant, je me concentre uniquement sur l’amélioration de mon jeu », a-t-il déclaré.

« C’est agréable de savoir que notre légende (Anand) nous complimente et nous espérons être à la hauteur de ses attentes. Nous ferons de notre mieux et nous verrons ensuite », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un de la génération actuelle pourrait devenir le premier Indien après Anand à devenir champion du monde.

Issu d’une famille de médecins où personne n’a jamais joué aux « échecs sérieux », Gukesh est d’autant plus spécial. Il est devenu le plus jeune grand maître d’Inde à 12 ans, sept mois et 17 jours en janvier 2019. Praggnanandhaa détenait le précédent record.

Son dévouement au sport était tel que ses parents ont décidé d’empêcher Gukesh de fréquenter l’école à temps plein après la classe IV.

Le duo père-fils a voyagé à travers le monde à la recherche de la norme finale de GM alors que Gukesh a joué 276 matchs en 15 mois lorsqu’il a obtenu sa norme finale de GM.

«Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices et j’espère que ces sacrifices semblent justifiés. J’espère les rendre encore plus fiers. J’ai regardé mes parents jouer, je me suis intéressé et les choses ont commencé à se produire d’elles-mêmes », a déclaré Gukesh.

Son père, le Dr Rajini Kanth, est un chirurgien ORL qui a arrêté de pratiquer en 2017-2018 et a commencé à accompagner Gukesh lors de tournois à travers le monde avec un budget limité.

La seule source de revenus était sa mère, le Dr Padma Kumari, professeur adjoint en microbiologie.

« Jusqu’en 2021, il suivait des cours en ligne ou spéciaux et allait simplement à l’école pour passer des examens. Mais depuis deux ans, il ne l’a même pas fait. Il a terminé la classe IX. Il doit se présenter aux 10èmes examens chaque fois que cela est possible », a déclaré son père, le Dr Rajini Kanth.

Quant à la gestion de leurs dépenses, il a déclaré : « Mes revenus sont négligeables et je me rends à l’hôpital et je fais des interventions chirurgicales chaque fois que je suis à Chennai.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas de sponsors. Il est principalement géré avec nos économies, ses prix en argent, certaines récompenses en espèces de l’école et le financement de nos camarades », a-t-il déploré.

« Microsense a apporté son aide pendant deux ans, alors qu’il était sur le point de devenir directeur général et lorsque nous avons joué de nombreux événements à l’étranger et que nous avions du mal à gérer (sic) », a-t-il déclaré.

« Mais depuis 2021, WACA l’accompagne avec une formation, ce qui en soi est assez cher… et donc (un) peu de soulagement.

« Récemment, avec l’amélioration de Gukesh, ils (WACA) soutiennent beaucoup avec un entraîneur personnel et tout. Ainsi, WACA est récemment le principal soutien, avec les bourses scolaires en espèces. Mais jusqu’à présent, c’est principalement l’argent du prix de Gukesh », a-t-il déclaré.

Gukesh a un calendrier chargé à venir. Il s’envolera pour l’Allemagne pour le tournoi d’échecs Armageddon à Berlin après la rencontre Invitational Rapid et Blitz à Calcutta.

Il rejoindra ensuite l’équipe indienne pour les Jeux asiatiques de Hangzhou plus tard ce mois-ci, d’où il se dirigera vers le Qatar Masters puis vers l’île de Man, où deux places de candidats sont à gagner.

« Il n’a pratiquement pas de temps pour lui. Le camp se déroule en deux sessions – le matin et le soir jusqu’à 19 heures. Puis après le dîner à 21h, il travaille avec son entraîneur personnel. C’est comme le double de l’énergie dépensée dans un vrai jeu », a déclaré le père de Gukesh.

Alors, les candidats sont-ils une cible réaliste pour Gukesh ? « Nous ne pensons pas particulièrement à cette étape importante ; nous voulons qu’il profite et progresse dans sa carrière. Quelles que soient les étapes franchies, nous sommes heureux. Nous étions également satisfaits du 2700 (Elo) », a-t-il déclaré.

