Gujarat, Maharashtra Top Seeds en lever de rideau de tennis de table

La crème de la crème du tennis de table indien, menée par Achanta Sharath Kamal du Tamil Nadu, classée 43e mondiale, et G. Sathiyan, N° 37 mondial, et Manika Batra de Delhi, seront les attractions phares de la phase initiale. des 36e Jeux nationaux, qui débutent mardi.

Les héros locaux Harmeet Desai, Manav Thakkar et Manush Shah, cependant, espèrent voler la vedette les deux premiers jours, les hôtes du Gujarat étant à l’honneur dans l’épreuve par équipe masculine.

A LIRE AUSSI | Gant d’or de la boxe jeunesse de Voïvodine: les pugilistes indiens décrochent 19 médailles en Serbie

Le trio d’or du tennis de table indien – Sharath, Sathiyan et Manika – n’entrera dans l’arène que jeudi car leurs équipes ne s’étaient pas qualifiées pour les Jeux. Ils commenceront comme favoris pour les titres individuels.

“Sur le papier, nous avons une équipe très forte mais nous devons être à la hauteur des têtes de série, d’autant plus qu’il y a de très bonnes équipes”, a déclaré le capitaine du Gujarat, Harmeet Desai, cité par les organisateurs dans un communiqué.

“C’est aussi la première fois que Manav Thakkar, Manush Shah et moi jouerons ensemble. Les deux sont en forme et nous pouvons travailler nos combinaisons le jour J », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à la veille de la compétition.

Le Gujarat, qui est avec les quatrièmes têtes de série Delhi, Haryana et Telangana dans le groupe A, aura envie de ses chances, d’autant plus que le Tamil Nadu n’est pas dans la mêlée. Le Maharashtra, le Bengale occidental, l’Uttar Pradesh et le Karnataka, deuxième tête de série, sont dans le groupe B.

Chez les femmes, le Maharashtra, avec Reeth Rishya, Diya Chitale et Shruti Amrute, a été classé premier. Ils s’affronteront avec la troisième tête de série Telangana, les hôtes du Gujarat et de l’Haryana dans le groupe A avant de s’inquiéter du Bengale occidental, du Karnataka, du Tamil Nadu et de l’Uttar Pradesh, deuxième tête de série, dans le groupe B.

En plus de remporter les premières médailles en TT, le Gujarat espère améliorer sa neuvième place lors de la 35e édition au Kerala. Ils ont de solides perspectives de médailles en natation, tennis, volley-ball, athlétisme, triathlon et lutte.

Le gouvernement de l’État a fait un travail fantastique en préparant les sites pour les Jeux en seulement trois mois. L’Association olympique indienne (IOA) et le ministère de la Jeunesse et des Sports de l’Union ont vu une opportunité d’accueillir les Jeux dans cette petite fenêtre une fois les Jeux asiatiques de 2022 reportés.

« Dans le passé, les États avaient 3-4 ans pour se préparer aux Jeux. Mais le Gujarat a entrepris de les accueillir en seulement trois mois grâce aux infrastructures construites au fil des ans », a déclaré le ministre des Sports du Gujarat, Harsh Sanghvi, en s’adressant récemment aux étudiants de l’Université Veer Narmad South Gujarat.

https://www.youtube.com/watch?v=QwOUaZcvSBU” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

L’ensemencement :

Hommes : 1. Gujarat, 2. Maharashtra, 3. Bengale occidental, 4. Delhi.

Femmes : 1. Maharashtra, 2. Bengale occidental, 3. Telangana, 4. Karnataka.

Les groupes :

Hommes

Groupe A : Gujarat, Delhi, Haryana, Telangana.

Groupe B : Maharashtra, Bengale occidental, Uttar Pradesh, Karnataka.

Femmes

Groupe A : Maharashtra, Telangana, Gujarat, Haryana,

Groupe B : Bengale occidental , Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici