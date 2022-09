Le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, a fixé un objectif ambitieux pour les équipes et les joueurs de son État lors des 36e Jeux nationaux, à partir du 29 septembre, doublant la manne financière pour les médaillés.

Lors d’une méga cérémonie de lancement du programme #GoForGold mardi, le ministre en chef a annoncé une aubaine en espèces pour les médaillés tout en interagissant avec le contingent de l’État, y compris les joueurs, les entraîneurs et le personnel de soutien.

Prenant la parole à l’occasion, le ministre en chef a demandé au contingent de l’État de “viser l’OR” !

“Une fois que vous croyez que vous pouvez réaliser l’impossible, vous êtes déjà à mi-chemin. Si vous pouvez croire, personne ne peut vous empêcher d’atteindre la grandeur », a-t-il déclaré.

“Le gouvernement de l’État double les récompenses en espèces pour les médailles remportées en signe d’encouragement et d’appréciation”, a-t-il ajouté.

Le ministre des Sports du Gujarat, Harsh Sanghavi, a rappelé à l’assemblée que l’équipe du Gujarat bénéficiait de l’avantage du domicile en tant qu’État hôte et a exhorté ses joueurs à en profiter pleinement.

“Vous avez tous commencé à faire du sport sur cette terre même et vous avez maintenant l’opportunité d’apporter la gloire. Je souhaite sincèrement que vous excelliez tous dans votre sport », a-t-il déclaré.

L’ancien vainqueur du All-England Open et entraîneur national de badminton Pullela Gopichand et le tireur champion du monde Anjali Bhagwat étaient les principaux invités de la cérémonie. Ils ont exhorté les joueurs à voir grand et à laisser les résultats prendre soin d’eux-mêmes.

« Je félicite le gouvernement du Gujarat d’avoir pris l’initiative d’accueillir les Jeux nationaux. Si nous pouvons organiser un événement avec 20 000 athlètes de manière si grandiose, je suis convaincu que nous pouvons également accueillir les Jeux olympiques qui ne rassemblent que 11 000 athlètes », a déclaré Gopichand.

«Je suis ravie d’être ici, d’autant plus que mon tout premier match de tir a eu lieu ici à Ahmedabad lorsque je suis arrivée en tant que fille du NCC. J’ai ensuite remporté une médaille et mon voyage dans le sport a commencé », a déclaré Anjali Bhagwat.

“La force mentale et l’état d’esprit sont les deux clés du succès”, a-t-elle déclaré. « Vous devez croire que vous pouvez être un champion. Donnez-vous à 100 %, mais visualisez-vous en train de remporter la médaille, debout sur le podium. Si votre esprit ne voit pas cela, vous ne pouvez pas y arriver », a-t-elle ajouté.

L’état coache, tout en conseillant les joueurs sélectionnés via une présentation vidéo, ont exhorté leurs quartiers à “jouer juste mais féroce” et à battre la concurrence.

L’honorable ministre en chef a également dévoilé le kit pour les Jeux nationaux, l’équipement de jeu que l’équipe va porter pendant les compétitions et les entraînements. Il a également informé des préparatifs en cours pour les Jeux nationaux, les camps d’entraînement, etc.

Près de 2 000 personnes étaient présentes à la cérémonie, y compris des joueurs représentant le Gujarat aux Jeux nationaux avec leurs entraîneurs, entraîneurs adjoints, chefs d’équipe , etc, hauts responsables sportifs et bureaucrates de l’État, représentants des académies sportives, médias, etc.

