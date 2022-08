Gujarat CM Bhupendra Patel apprécie le cinéma, pose avec Nikhil Siddhartha, producteur Abhishek Agarwal

Sorti le 13 août, Karthikeya 2 est toujours en cours d’exécution avec succès dans sa troisième semaine dans les salles à travers l’Inde. Le thriller mystérieux en langue télougou, dirigé par Nikhil Siddhartha, est basé sur la recherche du bracelet de cheville de Lord Krishna dans la ville engloutie de Dwarka et a donc été principalement tourné au Gujarat.

Nikhil et le producteur du film Abhishek Agarwal, qui ont également financé le blockbuster réalisé par Vivek Agnihotri, The Kashmir Files, ont récemment rencontré le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, et l’acteur de Happy Days a même partagé une photo dans laquelle on peut les voir tous les trois poser pour le caméra. “L’honorable CM du Gujarat Bhupendrabhai Patel a rencontré et apprécié l’équipe #Karthikeya2. Un honneur absolu d’avoir ce moment”, a tweeté Nikhil en publiant la photo parfaite.

Pendant ce temps, la version hindi de Karthikeya 2 continue de frapper de l’argent dans la ceinture hindi de l’Uttar Pradesh, de Delhi, de Mumbai, du Bihar et du Madhya Pradesh. L’analyste du commerce cinématographique Taran Adarsh ​​a partagé que la version hindi du réalisateur Chandoo Modeti se rapproche de la barre des 25 crores Rs.

Le mardi 30 août, Taran s’est rendu sur son compte Twitter et a tweeté : “#Karthikeya2 continue de dominer dans certaines poches de masse… A le temps jusqu’à #Brahmastra d’ajouter à son total… [Week 3] Ven 82 lacs, Sam 1,65 cr, Dim 1,77 cr, Lun 68 lacs. Total : 24,21 ₹ cr. # Affaires indiennes. Remarque : version #hindi.”

Auparavant, des superstars panindiennes telles que Prabhas de Baahubali et Ram Charan de RRR ont félicité toute l’équipe de Karthikeya 2 pour le succès retentissant.

Outre Nikhil, Karthikeya 2 met également en vedette Anupama Parameswaran, Anupama Kher, Srinivasa Reddy et Harsha Chemudu dans les rôles principaux. La préquelle du film, qui est sortie il y a huit ans en 2014, a vu le personnage titulaire de Nikhil se rendre à Subramanyapuram pour enquêter là où les villageois sont effrayés par un serpent mortel dans le temple.