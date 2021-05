Gujarat CA quitte son travail lucratif pour créer une entreprise de miel écologique

Un Gujarat de 38 ans a laissé derrière lui une carrière lucrative de comptable agréé (CA) pour vendre du miel. Pratik Ghoda a géré pendant 14 ans les processus de financement de nombreuses entreprises et a contribué à leur création à partir de zéro. L’expérience lui a certainement été utile lorsqu’il a décidé de créer sa propre entreprise.

Il voulait lancer une entreprise socialement consciente et après avoir réalisé la présence de miel frelaté sur le marché, ce qui a aggravé la situation pour la santé humaine et causé de graves répercussions, Ghoda s’est lancée dans le commerce du miel. Il a travaillé à offrir du miel pur et à créer une entreprise durable et contribuant à la conservation des abeilles. Ses recherches ont ouvert des portes dans le domaine de l’élevage des abeilles et du miel pur.

Autrefois CA, il commercialise maintenant du miel sous le nom de «Bee Base», enregistré sous Bee Base Pvt Ltd, sur diverses plateformes de médias sociaux.

Selon un rapport de La meilleure Inde, Pratik a investi Rs 15 lakh pour acheter 300 boîtes de ruche pour démarrer Bee Base Pvt Ltd en décembre 2019. En un an, la startup a vendu quatre tonnes de miel, gagnant plus de Rs 15 lakh de revenus. L’entreprise vise à atteindre des revenus allant jusqu’à Rs 50 lakh en 2021. Selon lui, chaque lot récolté tous les quinze jours produit suffisamment pour gagner environ Rs 6 lakh.

En l’absence de terres agricoles ou d’espace pour accueillir les abeilles, il a collaboré avec les agriculteurs, lui permettant d’élever les abeilles et de partager la commission en retour. Il a récolté environ une tonne de miel au premier trimestre.

Après que son entreprise ait été touchée en raison de la pandémie de COVID-19 et que le miel n’atteignait pas les clients via les magasins de détail, il a promu et commercialisé du miel sous le nom de Bee Base, enregistré sous Bee Base Pvt Ltd, sur diverses plateformes de médias sociaux.

La startup propose du miel en 11 saveurs, dont le gingembre, le citron, le tulsi (basilic sacré), l’ajwain (carambole), le pilon, l’eucalyptus, le cru, le multiflora, le litchi, le safran et le saunf (fenouil). Le coût du miel Bee Base varie de Rs 600 à Rs 900 par kilo, selon la saveur.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici