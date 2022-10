GUJ vs PUN Dream11 Team Prediction: Gujarat Giants vs Puneri Paltan Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le match PKL 2022-23 de vendredi, 14 octobre, Bengaluru 21h30 IST

GUJ vs PUN Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de vendredi entre Gujarat Giants et Puneri Paltan: Ce fut un début lamentable pour la neuvième saison de la Pro Kabaddi League pour les Gujarat Giants qui languissent maintenant au bas du tableau des points. L’équipe dirigée par Chandram Ranjit n’a pas été en mesure d’enregistrer une seule victoire après avoir disputé deux matches dans la Pro Kabaddi League. Les Giants du Gujarat, lors de leur prochain match, affronteront Puneri Paltan. Le match entre Gujarat Giants et Puneri Paltan se jouera vendredi au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bangalore.

Le premier match du Gujarat contre Tamil Thalaivas s’est soldé par un match nul. Cependant, le Gujarat a concédé sa première défaite de la saison lors du prochain match contre Dabang Delhi KC. Les champions en titre ont tout simplement surclassé le Gujarat pour s’assurer une victoire 53-33.

Puneri Paltan, quant à lui, cherchera également à enregistrer sa première victoire de la saison contre le Gujarat. Avec un seul match nul en deux matches, Puneri Paltan se retrouve actuellement à la neuvième place du classement de la Pro Kabaddi League.

Lors de leur dernier match, Puneri Paltan a dû concéder une défaite 39-41 face aux Bengaluru Bulls.

Avant le match de la Ligue Pro Kabaddi de vendredi entre Gujarat Giants et Puneri Paltan; voici tout ce que vous devez savoir :

GUJ contre PUN Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Gujarat Giants vs Puneri Paltan Pro Kabaddi League.

GUJ contre PUN Diffusion en direct

Le match de la Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match GUJ vs PUN

Le match Gujarat Giants vs Puneri Paltan Pro Kabaddi League se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bangalore le vendredi 14 octobre à 21h30 IST.

Prédiction de l’équipe GUJ vs PUN Dream11

Capitaine : Aslam Inamdar

Vice-capitaine : Sanket Sawant

XI de jeu suggéré pour GUJ vs PUN Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Sanket Sawant, Rinku Narwal, Sourav Gulia

Polyvalents : Balasaheb Jadhav, Shankar Gadai

Raiders : Mohit Goyat, Aslam Inamdar

Gujarat Giants vs Puneri Paltan Composition de départ possible :

Gujarat Giants Predicted Starting line-up : Rakesh, Sourav Gulia, Arkam Shaikh, Chandram Ranjit, Prateek Dhaiya, Shankar Gadai, Rinku Narwal

Composition de départ prévue pour les Puneri Paltan Panthers : Sanket Sawant, Aslam Inamdar, Badal Singh, Alankar Patil, Badal Singh, Balasaheb Jadhav, Mohit Goyat

